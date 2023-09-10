خيار البحر.. كائن بسيط يحمي بيئة البحر الأحمر

قد لا يأخذ العديد من محبي ورواد البحر في الاعتبار أهمية الكائنات البحرية البسيطة مثل "خيار البحر"، حيث يمكن أن يبدو شكله وتركيبته الفسيولوجية للوهلة الأولى غير ملفت للنظر. ومع ذلك، يتمتع هذا الكائن البسيط بأهمية كبيرة لبيئة البحر، وبخاصة بحر البحر الأحمر، حيث يعمل كعامل مهم في تنقية مياه البحر والمساهمة في الحفاظ على نقائها.

يشبه شكل خيار البحر الخيار العادي، ولذلك يطلق عليه هذا الاسم. وهو كائن بسيط يعيش في البحار والمحيطات، ويعتبر منظومة فلتر طبيعية تساهم في تنقية المياه البحرية. يوجد خيار البحر بكثرة في بحر البحر الأحمر، وهذا ما يجعل مياهه نقية وصافية بشكل استثنائي.

يقول الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار في جامعة قناة السويس، إن خيار البحر يلعب دورًا مهمًا جدًا في تنقية مياه البحر.

فالدراسات تشير إلى أن هذا الكائن البسيط قادر على التغذية على الفضلات العضوية في المياه وإزالة الجسيمات الصغيرة من المواد العضوية التي يمكن أن تعكر نقاء المياه. يقوم خيار البحر بهذه العملية عن طريق امتصاص الجسيمات داخله واستخدامها كمصدر للغذاء، ثم يخرج الفضلات التي تكون عبارة عن رمال.

بالإضافة إلى تنقية المياه، يساعد خيار البحر في تقليب التربة قبالة سواحل البحر. ويمكنه أيضًا التغذية على اليرقات الخاصة بنجم البحر الشوكي، الذي يُعَدّ واحدًا من أكثر الكائنات البحرية خطورة على الشعاب المرجانية. يعني هذا أن وجود خيار البحر يساهم في الحد من انتشار هذا الكائن الضار.

وفيما يتعلق بالاستفادة من خيار البحر، يُستخدم في العديد من المنتجات الطبية، بما في ذلك علاجات المفاصل والأمراض الروماتيزمية، ويُعتَبَر مكملًا غذائيًا ومقويًا جنسيًا.

ومع ذلك، يواجه خيار البحر تهديدات بسبب انتشار الأقاويل حول فوائده العلاجية. فقد زاد الاهتمام بصيده، مما أدى إلى التصدي له بشكل مفرط وغير قانوني، مما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تأثير سلبي على بيئة البحر والشعاب المرجانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض عدد خيار البحر بسبب الصيد الزائد إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يمارسون رياضة الغوص، والتي تعتمد السياحة بشكل كبير على هذه الرياضة.

باختصار، يعتبر خيار البحر كائنًا بسيطًا يلعب دورًا حيويًا في صحة بيئة البحر الأحمر ونقائها. وللحفاظ على هذه البيئة البحرية الغنية والجميلة، يجب على الإنسان الاهتمام بحماية هذا الكائن والحفاظ على توازن النظام البيئي في البحر الأحمر وغيره من المحيطات والبحار حول العالم.