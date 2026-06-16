قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزي توفر في فاتورة الكهرباء أثناء الصيف .. نصائح فعّالة
أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب
كأس العالم .. باركولا يضيف الثاني لفرنسا ويقضي على آمال السنغال
من لحظة الميلاد إلى النزاع القضائي .. رحلة النسب بمشروع قانون الأسرة الجديد
ترحيل بلوجر أمريكي وصديقته ومنعهما من دخول مصر .. معلومات صادمة
سعر الدولار في آخر التعاملات .. تراجع طفيف أمام الجنيه
رشوان : تكليف رئاسي بتطوير الإعلام الوطني لزيادة تأثيره في المجتمع
القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين اليوم في كأس العالم
حريق بمحل فطائر في أرمنت الوابورات .. والحماية المدنية تتدخل
اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين في تايمز سكوير قبل مواجهة المونديال
أوبتا تتوقع فوز النرويج على العراق في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026
من الصلح إلى التنازل .. كيف يغير مشروع قانون الأسرة قواعد الخلع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقرير رويترز للصحافة الرقمية يفجّر مفاجأة ويكشف كيف يستهلك العالم الأخبار الآن

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

أحدث معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد هزة عنيفة في الأوساط الإعلامية العالمية بإصداره تقرير الصحافة الرقمية السنوي الشامل.

 وفجرت الوثائق البحثية الاستقصائية الصادرة عن المعهد، مفاجأة مدوية بتأكيدها أن الفضاء الرقمي يمر بمنعطف تاريخي هو الأكثر خطورة وتذبذباً، حيث نجحت شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو في سحق وتجاوز المواقع الإخبارية التقليدية والتطبيقات الرسمية للمرة الأولى على المستوى العالمي، بالتزامن مع توغل مرعب لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل محركات البحث ومحاصرتها الحادة لتدفق "الترافيك" الإخباري للمؤسسات الصحفية، مما يفرض ضغوطاً وجودية طارئة تتطلب إعادة صياغة استراتيجيات النشر الافتراضي بالكامل للبقاء على قيد الحياة.

منصات الفيديو وشبكات التواصل تزيح المواقع الإخبارية عن عرش الصدارة

تستهدف المعطيات الرقمية المسجلة في الاستبيان الضخم الذي شمل ما يقرب من 100,000 مستهلك للأخبار عبر 48 سوقاً عالمية تفكيك التحولات الهيكلية الحادة في سلوك الأجيال الناشئة والمستهلكين التقليديين على حد سواء.

 وأظهرت النتائج أن شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات صناع المحتوى المرئي باتت البوابة المفردة والأكثر استخداماً عالمياً للولوج إلى الأخبار بنسبة استهلاك بلغت 54%، متفوقةً لأول مرة في التاريخ على المنصات والمواقع المباشرة للصحف والشبكات الإخبارية، وسط رصد حالة من العزوف الاختياري، والاضطراب.

وتراجع مستويات الثقة العامة في المواد الإخبارية التقليدية لصالح مراجعي "الهاردوير" والمؤثرين المستقلين الذين يجتذبون انتباه المستخدمين خلال الساعات الطويلة التي يقضونها يومياً أمام شاشات هواتفهم المحمولة.

روبوتات الدردشة والـ "AI Overviews" تلتهم ترافيك البحث وتحاصر الناشرين

تمنح حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة في نواة محركات البحث مثل تقنية "إجابات الذكاء الاصطناعي" من جوجل المستهلكين ميزة الحصول على خلاصات مفرغة ومقطرة للمعلومات دون الحاجة للنقر على الروابط الأصلية.

ورصد تقرير رويترز قفزة متسارعة في استخدام روبوتات المحادثة والوكلاء الأذكياء لاستقاء الأنباء وتفسير الأحداث المعقدة، حيث تضاعفت نسب الاعتماد عليها في عدة أسواق دولية استجابةً لأتمتة البحث وقدرة النماذج اللغوية على الإجابة عن الأسئلة التتبعية صامتاً وبأقل مجهود، مما أسفر عن بدء هبوط حاد في حركة الإحالات وتدفق الزوار من محركات البحث نحو المواقع الإخبارية.

وسط توقعات هندسية قاتمة للناشرين بتراجع ترافيك البحث بنسب تتجاوز الـ 40%، مما يهدد النفوذ المالي والنموذج الاقتصادي القائم على الإعلانات الرقمية.

أتمتة غرف الأخبار لحماية الإنتاج واستباق طفرة "الوكلاء الأذكياء"

تمنح معطيات التقرير السنوي غرف الأخبار والمؤسسات الصحفية خط دفاع وتطوير برمي ممتاز للبقاء في دائرة المنافسة الرقمية الشرسة.

وحرص قادة الإعلام الدوليون على تحويل تكنولوجيا التوليد الاصطناعي من مجرد أداة اختبارية إلى بنية تحتية أساسية لإدارة سير العمل، حيث يخطط غالبية المديرين التنفيذيين للاعتماد على أتمتة عمليات التدقيق، وصياغة الأكواد البرمجية.

وتسهيل الترجمة الفورية، بالتوازي مع تشجيع المحررين البشريين على تبني أسلوب "الصحفي المحترف كمؤثر مستقل" والتركيز على القصص الحصرية العميقة، مع بناء قنوات اتصال مبرمجة ومستقلة تماماً مثل النشرات البريدية وحسابات الفيديو المباشرة لضمان الاحتفاظ بالعلاقة المباشرة مع المستهلك وحصانتها بنسبة 100% ضد تقلبات خوارزميات البحث السحابية.

انفراجة نموذجية هامة تترقبها المواقع الإخبارية والصحافة المصرية

تفتح المؤشرات الصادمة لتقرير رويترز آفاقاً تسويقية وتشغيلية بالغة الأهمية تتابعها المؤسسات الصحفية ومواقع الأخبار الكبرى في مصر والشرق الأوسط.

ويرى خبراء الإعلام والاتصالات محلياً أن التحول العالمي نحو صحافة الفيديو وتأثيرات الذكاء الاصطناعي يمثل جرس إنذار عاجل وحلاً استباقياً موفراً للجهد لصناع المحتوى بمصر، حيث يتعين على الصحافة المصرية الإسراع في هندسة وتطوير منصاتها الرقمية لإنتاج مقاطع إخبارية روعة وتطوير أدوات تفاعلية تخدم رواد الأعمال، والطلاب، والشباب المستقلين.

مما يدعم استقطاب الترافيك المحلي، وإدارة قنوات النشر الذكي بسلاسة وبدون أي تعقيد عتادي أو برمجي.

يبرهن تقرير رويترز للصحافة الرقمية على أن زعامة الفضاء المعلوماتي لم تعد ترتبط بكثافة وحجم ضخ الأخبار بل بمدى عبقرية التكيف مع عتاد الذكاء الاصطناعي التوليدي والقدرة على صياغة قوالب مرئية تناسب الهواتف الذكية.

ومع تسارع دمج الوكلاء الأذكياء في محركات البحث، يستعد قطاع الإعلام لمنعطف تفاعلي مستدام يؤكد أن نضج المحتوى البشري الفريد وصيانة جودة التجربة هما الحصن الدفاعي الأول لحفظ مصداقية وصدارة النوافذ الإخبارية عالمياً.

محركات البحث أكسفورد التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.. ضياء رشوان: مصر رفضت دون تردد الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج| أخبار التوك شو

ضياء رشوان

ضياء رشوان: تاريخ العلاقة بين الدولة والإخوان مر بمحطات صدام رئيسية منذ الأربعينيات

ضياء رشوان

ضياء رشوان: توجه جاد من الحكومة من أجل إقرار مشروع قانون لحرية تداول المعلومات

بالصور

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويعزّي في وفاة شقيق مدير إدارة شؤون المكتب | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد