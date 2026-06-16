تقرير رويترز للصحافة الرقمية يفجّر مفاجأة ويكشف كيف يستهلك العالم الأخبار الآن

أحدث معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد هزة عنيفة في الأوساط الإعلامية العالمية بإصداره تقرير الصحافة الرقمية السنوي الشامل.

وفجرت الوثائق البحثية الاستقصائية الصادرة عن المعهد، مفاجأة مدوية بتأكيدها أن الفضاء الرقمي يمر بمنعطف تاريخي هو الأكثر خطورة وتذبذباً، حيث نجحت شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو في سحق وتجاوز المواقع الإخبارية التقليدية والتطبيقات الرسمية للمرة الأولى على المستوى العالمي، بالتزامن مع توغل مرعب لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل محركات البحث ومحاصرتها الحادة لتدفق "الترافيك" الإخباري للمؤسسات الصحفية، مما يفرض ضغوطاً وجودية طارئة تتطلب إعادة صياغة استراتيجيات النشر الافتراضي بالكامل للبقاء على قيد الحياة.

منصات الفيديو وشبكات التواصل تزيح المواقع الإخبارية عن عرش الصدارة

تستهدف المعطيات الرقمية المسجلة في الاستبيان الضخم الذي شمل ما يقرب من 100,000 مستهلك للأخبار عبر 48 سوقاً عالمية تفكيك التحولات الهيكلية الحادة في سلوك الأجيال الناشئة والمستهلكين التقليديين على حد سواء.

وأظهرت النتائج أن شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات صناع المحتوى المرئي باتت البوابة المفردة والأكثر استخداماً عالمياً للولوج إلى الأخبار بنسبة استهلاك بلغت 54%، متفوقةً لأول مرة في التاريخ على المنصات والمواقع المباشرة للصحف والشبكات الإخبارية، وسط رصد حالة من العزوف الاختياري، والاضطراب.

وتراجع مستويات الثقة العامة في المواد الإخبارية التقليدية لصالح مراجعي "الهاردوير" والمؤثرين المستقلين الذين يجتذبون انتباه المستخدمين خلال الساعات الطويلة التي يقضونها يومياً أمام شاشات هواتفهم المحمولة.

روبوتات الدردشة والـ "AI Overviews" تلتهم ترافيك البحث وتحاصر الناشرين

تمنح حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة في نواة محركات البحث مثل تقنية "إجابات الذكاء الاصطناعي" من جوجل المستهلكين ميزة الحصول على خلاصات مفرغة ومقطرة للمعلومات دون الحاجة للنقر على الروابط الأصلية.

ورصد تقرير رويترز قفزة متسارعة في استخدام روبوتات المحادثة والوكلاء الأذكياء لاستقاء الأنباء وتفسير الأحداث المعقدة، حيث تضاعفت نسب الاعتماد عليها في عدة أسواق دولية استجابةً لأتمتة البحث وقدرة النماذج اللغوية على الإجابة عن الأسئلة التتبعية صامتاً وبأقل مجهود، مما أسفر عن بدء هبوط حاد في حركة الإحالات وتدفق الزوار من محركات البحث نحو المواقع الإخبارية.

وسط توقعات هندسية قاتمة للناشرين بتراجع ترافيك البحث بنسب تتجاوز الـ 40%، مما يهدد النفوذ المالي والنموذج الاقتصادي القائم على الإعلانات الرقمية.

أتمتة غرف الأخبار لحماية الإنتاج واستباق طفرة "الوكلاء الأذكياء"

تمنح معطيات التقرير السنوي غرف الأخبار والمؤسسات الصحفية خط دفاع وتطوير برمي ممتاز للبقاء في دائرة المنافسة الرقمية الشرسة.

وحرص قادة الإعلام الدوليون على تحويل تكنولوجيا التوليد الاصطناعي من مجرد أداة اختبارية إلى بنية تحتية أساسية لإدارة سير العمل، حيث يخطط غالبية المديرين التنفيذيين للاعتماد على أتمتة عمليات التدقيق، وصياغة الأكواد البرمجية.

وتسهيل الترجمة الفورية، بالتوازي مع تشجيع المحررين البشريين على تبني أسلوب "الصحفي المحترف كمؤثر مستقل" والتركيز على القصص الحصرية العميقة، مع بناء قنوات اتصال مبرمجة ومستقلة تماماً مثل النشرات البريدية وحسابات الفيديو المباشرة لضمان الاحتفاظ بالعلاقة المباشرة مع المستهلك وحصانتها بنسبة 100% ضد تقلبات خوارزميات البحث السحابية.

انفراجة نموذجية هامة تترقبها المواقع الإخبارية والصحافة المصرية

تفتح المؤشرات الصادمة لتقرير رويترز آفاقاً تسويقية وتشغيلية بالغة الأهمية تتابعها المؤسسات الصحفية ومواقع الأخبار الكبرى في مصر والشرق الأوسط.

ويرى خبراء الإعلام والاتصالات محلياً أن التحول العالمي نحو صحافة الفيديو وتأثيرات الذكاء الاصطناعي يمثل جرس إنذار عاجل وحلاً استباقياً موفراً للجهد لصناع المحتوى بمصر، حيث يتعين على الصحافة المصرية الإسراع في هندسة وتطوير منصاتها الرقمية لإنتاج مقاطع إخبارية روعة وتطوير أدوات تفاعلية تخدم رواد الأعمال، والطلاب، والشباب المستقلين.

مما يدعم استقطاب الترافيك المحلي، وإدارة قنوات النشر الذكي بسلاسة وبدون أي تعقيد عتادي أو برمجي.

يبرهن تقرير رويترز للصحافة الرقمية على أن زعامة الفضاء المعلوماتي لم تعد ترتبط بكثافة وحجم ضخ الأخبار بل بمدى عبقرية التكيف مع عتاد الذكاء الاصطناعي التوليدي والقدرة على صياغة قوالب مرئية تناسب الهواتف الذكية.

ومع تسارع دمج الوكلاء الأذكياء في محركات البحث، يستعد قطاع الإعلام لمنعطف تفاعلي مستدام يؤكد أن نضج المحتوى البشري الفريد وصيانة جودة التجربة هما الحصن الدفاعي الأول لحفظ مصداقية وصدارة النوافذ الإخبارية عالمياً.