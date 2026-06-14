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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عمالقة التقنية يسرعون إنشاء مراكز بيانات عملاقة لخدمة طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

تسابق كبرى شركات التكنولوجيا العالمية الزمن لإنشاء جيل جديد وموسع من مراكز البيانات (Data Centers) فائقة الضخامة والقدرة؛ وأكدت التقارير الاقتصادية والتقنية الصادرة لعام 2026، أن أقطاب وادي السيليكون بقيادة ميكروسوفت، و جوجل، وأمازون، ضخوا استثمارات مالية استثنائية لبناء بني تحتية عتادية غير مسبوقة، تستهدف استيعاب التدفقات الحوسبية الهائلة ومتطلبات التشغيل الفائقة التي تفرضها طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الوكلاء الأذكياء.

حشد عتادي خارق لرقاقات المعالجة وتأمين خطوط الطاقة

تستهدف التوسعات الهندسية العملاقة لعام 2026 محاصرة الاختناقات العتادية وتوفير قنوات معالجة عصبية مستدامة.

 وتمنح مراكز البيانات الجديدة الشركات القدرة الفورية على تشغيل وتدريب النماذج اللغوية الضخمة بالتكامل مع مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) الأكثر تطوراً، وسط تركيز هندسي حاسم على أتمتة البنية التحتية لتوفير مصادر طاقة نظيفة ومستقرة بنسبة كفاءة ميكانيكية بلغت 100%، لتفادي السخونة المفرطة للقطع الداخلية للأنظمة الحوسبية.

أتمتة أنظمة التبريد السائل لحماية الخوادم من النزيف الحراري اللحظي

تمنح معايير البناء الحديثة مراكز البيانات خطوط دفاع وحماية فائقة تعتمد على حلول الهندسة الكيميائية والفنية؛ وحرص مصممو المنشآت السحابية على استبدال أنظمة التبريد الهوائي التقليدية بتقنيات التبريد السائل (Liquid Cooling) المتقدمة، والتي تتولى أتمتة خفض حرارة المعالجات الفائقة صامتاً أثناء تشغيل الخوارزميات الثقيلة، مما يحمي المكونات الهيكلية من التآكل اللحظي، ويضمن استمرار تدفق خدمات التخزين والذكاء الاصطناعي لمليارات الهواتف والحواسب دون انقطاع.

تحركات استراتيجية واعدة تضع مصر في قلب خريطة الحوسبة السحابية

تفتح الطفرة العالمية لإنشاء مراكز البيانات آفاقاً استثمارية وتسويقية بالغة الأهمية تترقبها أوساط الاتصالات والاقتصاد الرقمي في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء التكنولوجيا محلياً أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، مروراً بمصفوفة كابلات الإنترنت البحرية الدولية، يمنح السوق المصرية فرصة ذهبية للتحول إلى مركز إقليمي محوري لاستضافة مراكز البيانات العملاقة لخدمة أفريقيا والشرق الأوسط، مما يمهد لتوطين التكنولوجيات العصبية وتوفير حلول برمجية عبقرية وموفرة تدعم مشاريع الشباب المستقلين وقنوات العمل الحر محلياً.

يبرهن التوسع القياسي لشركات التقنية في تشييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لعام 2026 على أن الهيمنة الرقمية لم تعد ترتبط بذكاء الأكواد البرمجية وحده بل بمدى قوة البنية التحتية العتادية على الأرض.

 ومع اكتمال ربط المنشآت الجديدة بالشبكات السحابية، يستعد قطاع تكنولوجيا المعلومات لمنعطف أدائي مستدام يؤكد أن نضج مرافق الحوسبة وتأمين الطاقة هما الحصن الدفاعي الأول لحسم الصدارة الافتراضية عالمياً.

الذكاء الاصطناعي جوجل Data Centers

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