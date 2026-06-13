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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقرير دولي يكشف تحويل 30 مليار مسح من "Pokémon Go" إلى سلاح ذكاء اصطناعي لحرب المسيرات

Pokémon Go
Pokémon Go
احمد الشريف

كشف تقرير تقني موسع نشره موقع "United24 Media" العالمي عن واحدة من أخطر عمليات تحوير التكنولوجيا الاستهلاكية وتحويلها إلى استخدامات عسكرية تسليحية لعام 2026.

وأكد التقرير الفني أن أكثر من 30 مليار مسح جيو-مكاني ثلاثي الأبعاد، جمعتها لعبة الهواتف الشهيرة "بوكيمون غو" (Pokémon Go) طوال سنوات من كاميرات هواتف المستخدمين، جرى تسييلها وتطويرها لتصبح نواة برمجية فائقة لمستشعرات وأسلحة الذكاء الاصطناعي الموجهة لإدارة حروب الطائرات المسيرة (Drones) في الصراعات العسكرية المعاصرة.

تفكيك شفرات البيانات البصرية لبناء خرائط طوبوغرافية حية

تستهدف المعمارية البرمجية المستحدثة تجاوز جدران تشفير المواقع التقليدية والاعتماد على قواعد البيانات المرئية الدقيقة التي التقطها ملايين اللاعبين صامتاً.

وتمنح هذه البيانات لعام 2026 مطوري أنظمة الدفاع العسكري القدرة الفورية على بناء وتوليد خرائط طوبوغرافية ثلاثية الأبعاد فائقة النقاء لكافة المدن والشوارع والتضاريس المحيطة بالمباني، مما يرفع دقة توجيه الطائرات بدون طيار بنسبة نجاح وإصابة عتادية بلغت 100% دون الحاجة للاعتماد الحصري على أنظمة "GPS" الفضائية القابلة للتشويش الميكانيكي.

أتمتة الملاحة البصرية للمسيرات وتفادي أنظمة الدفاع الجوي

تمنح تكنولوجيا المسح الجغرافي المستخلصة من ألعاب الواقع المعزز قراصنة ومبرمجي الأنظمة العسكرية ميزات استباقية خارقة للتهرب من الرادارات.

وحرص مصممو الأكواد الهجومية على دمج هذه الخرائط التفاعلية في عقول المسيرات الاصطناعية، مما يتيح أتمتة الملاحة البصرية (Visual Navigation) للطائرات والانتقال بحرية كيميائياً وفنياً بين الأزقة وخلف جدران البنايات بدقة متناهية، والالتفاف حول منصات الدفاع الجوي المعادية عبر استغلال الزوايا الميتة المسجلة سلفاً في خوادم اللعبة.

تحذيرات أمنية واستنفار يترقبه مجتمع الأمن الرقمي بالسوق المصرية

تفتح هذه القفزة المرعبة في استغلال تطبيقات الترفيه لخدمة الجريمة الحروب السيبرانية نقاشاً تسويقياً وأمنياً كبيراً تترقبه قطاعات أمن المعلومات والمؤسسات الحيوية في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الأمن الرقمي محلياً أن تحول لقطات الكاميرا البسيطة إلى سلاح فتاك يعيد رسم حدود الخصوصية، مما يفرض على الجهات التنظيمية بمصر تشديد الرقابة على أذونات التصفح والوصول (Permissions) التي تطلبها ألعاب الهواتف الذكية، لمنع استغلال تضاريس المنشآت الوطنية في أي مسوحات أجنبية غير مصرح بها.

يبرهن التحول الدرامي لبيانات "Pokémon Go" إلى عتاد عسكري لعام 2026 على أن الخطوط الفاصلة بين الترفيه الرقمي وصناعة السلاح باتت باهتة ومعدومة في عصر الذكاء الاصطناعي؛ ومع استمرار تصاعد الهجمات الجوية المعتمدة على الملاحة البصرية.

 يستعد قطاع الدفاع السيبراني العالمي لفرض بروتوكولات حظر صارمة تؤكد أن مراجعة الشفرات الخلفية للتطبيقات وتأمين خصوصية الكاميرا هما خط الدفاع الأول لصيانة الأمن القومي عالمياً.

Pokémon Go Pokémon Drones

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