قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسائل إعلام صينية: نشر منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة تجاه تايوان
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان
سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية
مسيرات أوكرانية تستهدف محيط سانت بطرسبرج قبيل ختام منتدى بوتين الاقتصادي
صفقة بـ 30 مليار دولار.. جوجل تستأجر قدرات حوسبة من سبيس إكس
خضوع مهاجم العراق للاستجواب في مطار شيكاغو بأمريكا
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران وسط مساعٍ لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران
مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يتراجع حتى 38 جنيهًا
مباحثات عسكرية فرنسية أمريكية حول الأمن الأوروبي والأوضاع في الشرق الأوسط
تحرك برلماني لتوفير سكن عاجل لـ36 أسرة بعد إجلائهم من عقاري كفر طهرمس المائلين
الأهلي يجدد محاولاته مع برونو لاج.. تحرك جديد لحسم ملف المدير الفني
بينها السينما.. رئيسة الضرائب: حريصون على تعزيز الحوار والشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعات المتخصصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف رسمياً عن لعبة "SAW: Genesis" الجماعية بمهرجان "Summer Game Fest"

SAW: Genesis
SAW: Genesis
احمد الشريف

فجرت استوديوهات تطوير الألعاب العالمية المفاجأة الأكبر لعشاق ألعاب الرعب والبقاء من خلال الإعلان رسمياً عن لعبة "SAW: Genesis" الجماعية المنتظرة.

وجاء الكشف الابتكاري اللحظي خلال فعاليات البث المباشر لمهرجان الألعاب الشهير "Summer Game Fest" لعام 2026، مستعرضاً العرض التشويقي الأول للعبة المستوحاة من سلسلة الأفلام السينمائية المرعبة الأكثر شهرة في التاريخ، مما أشعل حماس ملايين اللاعبين والمحترفين على منصات الجيل الجديد.

معمارية اللعب الجماعي غير المتكافئ وبناء الفخاخ المميتة

تستهدف اللعبة الجديدة تقديم تجربة رعب تفاعلية تعتمد على نمط اللعب الجماعي غير المتكافئ (Asymmetrical Multiplayer).

وتتمحور الهيكلية البرمجية للمواجهات حول انقسام اللاعبين إلى فريق من "الضحايا" الذين يتعين عليهم فك الألغاز الهندسية المعقدة والهرب في وقت قياسي، وبين لاعب واحد يجسد شخصية القاتل المتسلسل صانع الفخاخ، مما يمنح بيئة اللعب مستويات توتر فيزيائية ونفسية تحاكي أجواء السينما بدقة برمجية كاملة تبلغ 100%.

توليد بصري مرعب بمحرك Unreal Engine 5 المتطور

تمنح التقنيات الرسومية المحدثة للعبة واقعية بصرية مرعبة بفضل بنائها الكامل على محرك التطوير الأحدث "Unreal Engine 5".

وحرص المطورون لعام 2026 على توظيف ميزات الإضاءة الديناميكية اللحظية "Lumen" والظلال العميقة لتجسيد الغرف المغلقة والمسالخ المهجورة، بالتكامل مع هندسة صوتية ثلاثية الأبعاد قادرة على محاكاة أصوات تروس الفخاخ الميكانيكية الكيميائية وحركات الأنفاس، لإنهاء ضبابية الحركة وتقديم تجربة غامرة كلياً.

انتعاش مرتقب لقطاع الجيمنج ومجتمعات البث في مصر

تفتح لعبة "SAW: Genesis" آفاقاً تفاعلية وتسويقية ممتازة لقطاع صناعة المحتوى والرياضات الإلكترونية داخل السوق المصرية والشرق الأوسط فور إطلاقها.

ويرى محترفو البث المباشر (Streamers) لعام 2026 أن الطابع الجماعي للعبة، المعتمد على التعاون والتضحية بين الأصدقاء للنجاة من فخاخ "جيغسو" الموتورة، سيعيد تشكيل خريطة البث الرقمي محلياً ويفجر معدلات المشاهدة والتفاعل لجمهور الجيمنج الاحترافي.

يبرهن الكشف الرسمي عن "SAW: Genesis" بمهرجان "Summer Game Fest" على أن قطاع ألعاب الرعب لعام 2026 بات يرتكز على دمج الأفكار الهوليوودية العميقة مع آليات اللعب التشاركي الذكي.

ومع انتظار تحديد الموعد النهائي لطرح اللعبة على منصات "بلايستيشن 5" و"إكس بوكس" والحاسب الشخصي، يستعد مجتمع اللاعبين لاستقبال معايير أدائية تضع أعصابهم وقدراتهم الذهنية على المحك الافتراضي الأقوى.

SAW Genesis ألعاب Summer Game Fest سلسلة الأفلام السينمائية المرعبة لجيمنج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

ترشيحاتنا

عزاء والدة بسنت بكر

بدء عزاء والدة الإعلامية بسنت بكر

البروفيسور جويدو و. إمبينز؛ الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية (2021) وأستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد

مكتبة الإسكندرية تستضيف الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 2021

همسة إمام

تشابه أسماء.. الإعلامية همسة إمام تنفي صلتها بالصور المتداولة لزوجة خالد سرحان

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد