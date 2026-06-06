الكشف رسمياً عن لعبة "SAW: Genesis" الجماعية بمهرجان "Summer Game Fest"

فجرت استوديوهات تطوير الألعاب العالمية المفاجأة الأكبر لعشاق ألعاب الرعب والبقاء من خلال الإعلان رسمياً عن لعبة "SAW: Genesis" الجماعية المنتظرة.

وجاء الكشف الابتكاري اللحظي خلال فعاليات البث المباشر لمهرجان الألعاب الشهير "Summer Game Fest" لعام 2026، مستعرضاً العرض التشويقي الأول للعبة المستوحاة من سلسلة الأفلام السينمائية المرعبة الأكثر شهرة في التاريخ، مما أشعل حماس ملايين اللاعبين والمحترفين على منصات الجيل الجديد.

معمارية اللعب الجماعي غير المتكافئ وبناء الفخاخ المميتة

تستهدف اللعبة الجديدة تقديم تجربة رعب تفاعلية تعتمد على نمط اللعب الجماعي غير المتكافئ (Asymmetrical Multiplayer).

وتتمحور الهيكلية البرمجية للمواجهات حول انقسام اللاعبين إلى فريق من "الضحايا" الذين يتعين عليهم فك الألغاز الهندسية المعقدة والهرب في وقت قياسي، وبين لاعب واحد يجسد شخصية القاتل المتسلسل صانع الفخاخ، مما يمنح بيئة اللعب مستويات توتر فيزيائية ونفسية تحاكي أجواء السينما بدقة برمجية كاملة تبلغ 100%.

توليد بصري مرعب بمحرك Unreal Engine 5 المتطور

تمنح التقنيات الرسومية المحدثة للعبة واقعية بصرية مرعبة بفضل بنائها الكامل على محرك التطوير الأحدث "Unreal Engine 5".

وحرص المطورون لعام 2026 على توظيف ميزات الإضاءة الديناميكية اللحظية "Lumen" والظلال العميقة لتجسيد الغرف المغلقة والمسالخ المهجورة، بالتكامل مع هندسة صوتية ثلاثية الأبعاد قادرة على محاكاة أصوات تروس الفخاخ الميكانيكية الكيميائية وحركات الأنفاس، لإنهاء ضبابية الحركة وتقديم تجربة غامرة كلياً.

انتعاش مرتقب لقطاع الجيمنج ومجتمعات البث في مصر

تفتح لعبة "SAW: Genesis" آفاقاً تفاعلية وتسويقية ممتازة لقطاع صناعة المحتوى والرياضات الإلكترونية داخل السوق المصرية والشرق الأوسط فور إطلاقها.

ويرى محترفو البث المباشر (Streamers) لعام 2026 أن الطابع الجماعي للعبة، المعتمد على التعاون والتضحية بين الأصدقاء للنجاة من فخاخ "جيغسو" الموتورة، سيعيد تشكيل خريطة البث الرقمي محلياً ويفجر معدلات المشاهدة والتفاعل لجمهور الجيمنج الاحترافي.

يبرهن الكشف الرسمي عن "SAW: Genesis" بمهرجان "Summer Game Fest" على أن قطاع ألعاب الرعب لعام 2026 بات يرتكز على دمج الأفكار الهوليوودية العميقة مع آليات اللعب التشاركي الذكي.

ومع انتظار تحديد الموعد النهائي لطرح اللعبة على منصات "بلايستيشن 5" و"إكس بوكس" والحاسب الشخصي، يستعد مجتمع اللاعبين لاستقبال معايير أدائية تضع أعصابهم وقدراتهم الذهنية على المحك الافتراضي الأقوى.