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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيري الجديدة تستعد لسحق ChatGPT وGemini والسيطرة على ثورة المساعدين الرقميين

سيري
سيري
احمد الشريف

تتأهب شركة أبل الأمريكية لإحداث زلزال برمجي يعيد ترتيب موازين القوى في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي لعام 2026.

وأكدت التحليلات التقنية الاستقصائية الموثوقة، أن المساعد الرقمي المطوّر "Siri" القادم مع حزم الذكاء الاصطناعي المستدام يمتلك أوراقاً رابحة تضمن له التفوق الفوري على عمالقة فضاء الحوسبة "ChatGPT" و"Gemini"، ليتجاوز بذلك عهد الإجابات النصية الجافة وينتقل إلى الإدارة التنفيذية الكاملة لبيئات الهواتف والحواسب دون وسيط برمجي.

النفاذ المباشر لنواة النظام ومحاصرة الاختناقات البرمجية

يستهدف المساعد الرقمي لأبل معالجة فجوة العزل التشغيلي التي تعاني منها التطبيقات المنافسة داخل الهواتف؛ وتمنح البنية التحتية لنظام التشغيل "Siri" ميزة التغلغل صامتاً داخل الشفرات العميقة والتطبيقات الأساسية للجهاز.

مما يتيح له أتمتة قراءة سياق الشاشة وإنجاز المهام المركبة مثل فرز مصفوفة الرسائل الإلكترونية، وتعديل الصور، ونقل الملفات بنسبة كفاءة تشغيلية بلغت 100%، وهي الصلاحية الهيكلية التي تفتقر إليها الروبوتات الخارجية بسبب قيود الحماية الصارمة.

الحوسبة المحلية المستقلة وحماية المكونات الكيميائية للبطارية

تمنح أبل عتادها العصبي المدمج "Apple Silicon" ميزة معالجة البيانات محلياً (On-device Processing) دون الحاجة الدائمة للاتصال بالخوادم السحابية؛ وحرص مصممو الرقاقات لعام 2026 على تمكين المساعد من تشغيل النماذج اللغوية المعقدة مباشرة داخل النواة، مما يساهم في دفع طاقة فورية لتعزيز الأداء صامتاً، ويحمي المكونات الفنية الداخلية للهواتف من السخونة المفرطة اللحظية والنزيف الحراري الكثيف الذي تسببه عمليات نقل البيانات المستمرة عبر السحابة في التطبيقات الأخرى.

سيادة الخصوصية المطلقة وصيانة الهويات الرقمية للمستهلكين

تتكامل قوة "سيري" المحدثة مع التزام صارم ببروتوكولات الأمان التي تفتقر إليها المنصات السحابية المنافسة التي تعتمد على سحب البيانات لتدريب خوارزمياتها؛ وحرص مبرمجو كوبيرتينو على أتمتة تشفير وحفظ المدخلات الصوتية والبصرية للمستخدم داخل شرائح الحماية المحلية (Secure Enclave)، مما يضمن صيانة الهوية الرقمية ومنع أي تسريب سيبراني للمعاملات الحساسة، لتقدم أبل بذلك دليلاً عملياً على أن الأمان هو خط الدفاع الأول لحسم زعامة الفضاء الافتراضي.

انفراجة إنتاجية كبرى يترقبها رواد الأعمال والشباب بمصر

تفتح هذه القفزة البرمجية الواعدة من أبل آفاقاً استهلاكية وتسويقية فائقة الأهمية يتابعها مجتمع التكنولوجيا وسوق المحمول في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن تحول "سيري" إلى وكيل ذكي مستقل يمثل حلاً عبقرياً وموفراً للمطورين، والطلاب، وصناع المحتوى بمصر، حيث يمنحهم القدرة على إدارة مشاريعهم، وجدولة أعمالهم، وتسييل قنوات العمل الحر بسلاسة مذهلة وبدون أي تعقيد عتادي أو رسومي.

يبرهن التفوق المتوقع لمساعد "سيري" الجديد لعام 2026 على أن حسم معركة الذكاء الاصطناعي غادر فخخ السجالات النظيرية ليرتبط بمدى التكامل الهيكلي بين البرمجيات والعتاد الصلب؛ ومع اقتراب الطرح الرسمي للترقيات، يستعد قطاع الحوسبة الشخصية لمنعطف أدائي مستدام يؤكد أن تسهيل الوظائف البشرية مع صيانة خصوصية المستهلك هما الحصن الدفاعي الأول لفرض الهيمنة التكنولوجية عالمياً.

سيري Gemini ChatGPT

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