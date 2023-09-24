متحدث الصحة يكشف تفاصيل الزيارة المفاجئة للوزير لمستشفي هليوبوليس

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الزيارة المفاجئة لوزير الصحة لمستشفي هليوبوليس في السابعة صباحاً للاطمئنان علي سير عمل المستشفي.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الزيارات الميدانية الغير مرتبة هي واحدة من أساليب الإدارة التي ينتهجها الدكتور خالد عبد الغفار منذ أن كلف بحقيبة الصحة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد الزيارة رقم 21 الغير مرتبة التي قام بها وزير الصحة منذ توليه منصبه.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير قام بزيارة 2 مستشفي و 1 وحدة صحية اليوم، موضحاً أن الدكتور خالد عبد الغفار أثني علي طاقم العمل وسير العمل في واحدة من تلك المستشفيات.