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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الصحة يكشف آخر التطورات بشأن ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إصابة 2 من المواطنين بفيروس كورونا، وتحديدًا متحور كورونا الجديد إيجي فايف، مثلما أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال بيان رسمي من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

 

تفاصيل إصابة حالتين في مصر بـ متحور كورونا الجديد

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن يوجد منظومة ترصد في 27 محافظة من محافظات الجمهورية، تعمل على الترصد للجهاز التنفسي، وأي حالة تشتكي من أعراض الجهاز التنفسي، يتم الحصول على تحاليل لها، وإرسالها للمعامل المركزية، ومن ثم عمل المسح، لكي تعرف الوزارة ما هي الأمراض التي تنتشر في مصر من خلال الجهاز التنفسي والفيروسات التي تصيبه.

 

وتابع متحدث الصحة أنه تم رصد الحالتين المصابين، والأعراض الموجودة لديهم خفيفة، إذ كانا يشتكيان من أعراض الجهاز التنفسي مع ارتفاع في درجات الحرارة مع الرشح، وتم إجراء تحاليل لهما وإرسالها للمعامل المركزية، وتم اكتشاف أن المرض هو متحور كورونا الجديد إيجي 5، وهي نفس الأعراض الموجودة في أدوار البرد العادية، والإنفلونزا وأوميكرون المتحور السابق لكورونا. 

 

وأردف، أن أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف كثيرًا عن الأعراض الطبيعية مثل تغير في حاسة الشم، وارتفاع في درجات الحرارة، والرشح، وأحيانا الإسهال، وهي نفس الأعراض المعروفة، موضحا أن الحالتين كانت حالتهم خفيفة جدا، ولا تستدعي حالتهم دخول المستشفى على الإطلاق، "الحالتين روحوا البيت وخدوا الدواء بشكل طبيعي جدا". 

 

وواصل، أن قصة التعامل مع الكمامات ورفع المناعة، والجرعات المعززة للفئات الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، هذا يجب أن يكون أسلوبا صحيا في التعامل مع الأمراض، "لما حد يكون عنده مرض يبعد عن الناس عشان ميعديش حد، ولو في مكان مزدحم يلبس كمامة، فضلا عن تطهير الكمامة والأسطح وغيرها ده اسمه أسلوب صحي للحياة". 

 

وأوضح، أن متحور كورونا الجديد لا يؤدي إلى مرض أشد، ولا أعراض أشد، كما أن متحور كورونا الجديد لا يؤدي لزيادة في دخول المستشفيات أو دخول العناية المركزة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمعدلات الوفيات، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية لم تشهد زيادة واضحة في الوفيات من متحور كورونا الجديد، وهذا أمر هام جدا لكي يتم طمأنة المصريين.

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