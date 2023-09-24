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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود فوزي: الإدارة السياسية متوفرة لتطبيق التوصيات الصادرة من الحوار الوطني

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار تم تشكيله بناء علي رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما صرح بذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية، وتم دعوة جميع القوي السياسية والحزبية والشبابية للمشاركة في هذا الحوار من قبل الرئيس لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

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وأضاف "فوزي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن تم إعلان اختيار المنسق العام للحوار الوطني عام 2022 ضياء رشوان واختياره للأمانة الفنية ومن ثم تم البدء في اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني والذي يضم 20 عضواً يمثلون فئات كثيرة جداً.

وتابع المستشار محمود فوزي، أن الإدارة السياسية متوفرة لتطبيق التوصيات الصادرة من الحوار الوطني.

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