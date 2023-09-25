أسعار طرازات سيتروين 2024 المتواجدة بمصر | صور

يتوافر الآن داخل سوق السيارات المصري جميع طرازات شركة سيتروين موديل 2024 ، وجاءت هذه الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين بعد زيادة أسعار السيارات عالميا، وذلك بسبب تعرض صناعة السيارات الي عدة مشكلات أدت الي ارتفاع الأسعار منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم تواجد العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار طرازات سيتروين 2024 المتواجدة بالسوق المصري للسيارات :

1- سيتروين سي إليزيه

تصل سرعة سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 الي 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعة محركها الي 1600 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

سيتروين سي إليزيه

- سعر سيتروين سي إليزيه موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بسعر 689 ألف جنيه، بدلا من 674 ألف جنيه، بزيادة 15 ألف جنيه .

الفئة الثانية سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تباع بسعر 749 ألف جنيه، بدلا من 729 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه .

2- سيتروين C3

سعر سيتروين C3 موديل 2024

تستمد سيتروين C3 موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 110 حصان ، وعزم دوران 205 نيوتن/متر .

- سعر سيتروين C3 موديل 2024

تتوافر سيارة سيتروين C3 موديل 2024 بسعر 824 ألف جنيه، بدلا من 819 ألف جنيه، بزيادة 5 ألاف جنيه للفئة الأولي ، وتباع الفئة الثانية بسعر 939 ألف جنيه ، بدلا من 929 ألف جنيه، بزيادة 10 ألاف جنيه .

3- سيتروين C3 اير كروس

سيتروين C3 اير كروس

تستهلك سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 من الوقود 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.6 ثانية، وتمتلك محرك سعة 1200 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 110 حصان، وعزم أقصي للدوران 205 نيوتن/متر.

- سعر سيتروين C3 اير كروس موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر 964 ألف جنيه، بدلا من 959 ألف جنيه، بزيادة 5 ألاف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 69 ألف جنيه، بزيادة 59 ألف جنيه .

4- سيتروين C4

سيتروين C4 موديل 2024

تنتج سيارة سيتروين C4 موديل 2024 عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 155 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية .

- سعر سيتروين C4 موديل 2024

تباع سيارة سيتروين C4 موديل 2024 بسعر مليون و 145 ألف جنيه للفئة الأولي ، والفئة الثانية بسعر مليون و 250 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و 260 ألف جنيه .

5- سيتروين C5 اير كروس

سيتروين C5 اير كروس

سعة خزان وقود سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل الي 53 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

- سعر سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 495 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 545 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 615 ألف جنيه .