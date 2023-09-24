السودان.. تسجيل 13 ألف إصابة بالملاريا بمدينة الفاشر وسط نقص الأدوية

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، نقلا عن وزارة الصحة، بتسجيل 13 ألف إصابة بالملاريا بمدينة الفاشر، مشيرة إلي أنه هناك نقص كبير في الأدوية.

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه لم يطلب دعما عسكريا خلال الجولة الإقليمية التي قام بها في الآونة الأخيرة وإنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.

وأضاف "البرهان"، أنه طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم ميليشيات الدعم، بحسب تصريحاته لوكالة روتيرز.

وأوضح أن الهدف من جولته الإقليمية كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، رغم أنه طلب من الدول الأخرى منع الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه.

وقال البرهان: "طلبنا من جيراننا مساعدتنا في مراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة".