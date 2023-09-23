السودان.. البرهان يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

اجتمع رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 78 بحسب وسائل إعلام سودانية.

و تطرق اللقاء إلى الجرائم التي يتم ارتكابها في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من السودان على يد مليشيات الدعم السريع، المتمردة.

وبدوره؛ فقد شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي حرص حكومة السودان على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الحالية والجرائم السابقة التي تم ارتكابها بدارفور على يد نفس العناصر التي تنتهك بشكل منهجي القوانين الدولية في حربها الحالية بالسودان وتقترف الجرائم الشنيعة في حق المدنيين.

ونبه كذلك إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للتعاون مع المحكمة وفتح قنوات التواصل معها.

ومن جانبه؛ قال المدعي العام للمحكمة إن الجرائم الحالية تبدو امتداداً لما تم ارتكابه بدارفور قبل نحو عشرين عاماً، واستعرض خلال اللقاء جهود المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تندرج تحت اختصاص المحكمة.

وأشار إلى أن تحقيقاته في الفترة المقبلة ستشمل تشاد وبعض المناطق في السودان، مبدياً انفتاحه للتعامل مع السلطات السودانية بما يخدم العدالة والمحاسبة.