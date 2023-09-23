البرهان يكشف عن طلب من دول جوار السودان بشأن الدعم السريع

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه لم يطلب دعما عسكريا خلال الجولة الإقليمية التي قام بها في الآونة الأخيرة وإنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.

وأضاف "البرهان" ، أنه طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم ميليشيات الدعم، بحسب تصريحاته لوكالة روتيرز.

وأوضح أن الهدف من جولته الإقليمية كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، رغم أنه طلب من الدول الأخرى منع الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه.

وقال البرهان: "طلبنا من جيراننا مساعدتنا في مراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة".

وأكد البرهان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن "كل حرب تنتهي بسلام سواء عبر المفاوضات أو القوة، ونحن نسير على هذين المسارين، والطريق المفضل لدينا هو طريق المفاوضات".