عمليات القتل الجماعي.. البرهان يكشف أسرار عن أحداث "الجنينة"

كشف رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 عن كواليس وأسرار بشأن أحداث القتل الجماعي التي شهدتها منطقة الجنينة في غرب إقليم دارفور.

وقال البرهان، إن انتشار الجيش في الجنينة، التي شهدت أسوأ عمليات القتل الجماعي في دارفور، كان محدودا، مما أعاق قدرتها على الرد، بحسب تصريحاته لوكالة رويترز.

وبلغ العنف ذروته بعد مقتل حاكم ولاية غرب دارفور في 14 يونيو، وأوضح قائد الجيش السوداني، أنه طلب من الحاكم طلب الحماية في معسكر للجيش، لكن الحاكم رفض ذلك.

وأضاف أن "القوات المسلحة الموجودة في الجنينة لا تكفي من حيث العدد للانتشار في كل المناطق".

وقال البرهان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك : “كل حرب تنتهي بسلام سواء عبر المفاوضات أو القوة، ونحن نسير على هذين المسارين، والطريق المفضل لدينا هو طريق المفاوضات”.