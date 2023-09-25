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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود فوزي: الحوار الوطني رحب بكل من يريد المشاركة به .. فيديو

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن من الرسائل الإيجابية للحوار الوطني تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن كثير من المحبوسين، مشيراً إلى أن أي قرار يكون له المؤيد والمعارض وهذا شئ طبيعي.

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وأضاف "فوزي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن تعودنا منذ عام 2011 علي التشكيك في اي خطوات من الدولة وهذا سبب انتقادات البعض للحوار الوطني.

وتابع المستشار محمود فوزي، أن الحوار الوطني رحب بكل من يريد المشاركة ومجلس الأمناء يعبر عن كل الأطراف.

الأمانة الفنية للحوار الوطني الحوار الوطني المستشار محمود فوزى برنامج مساء dmc تفعيل لجنة العفو الرئاسى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قناة dmc الفضائية

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