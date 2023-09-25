محمود فوزي: الحوار الوطني رحب بكل من يريد المشاركة به .. فيديو

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن من الرسائل الإيجابية للحوار الوطني تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن كثير من المحبوسين، مشيراً إلى أن أي قرار يكون له المؤيد والمعارض وهذا شئ طبيعي.

وأضاف "فوزي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن تعودنا منذ عام 2011 علي التشكيك في اي خطوات من الدولة وهذا سبب انتقادات البعض للحوار الوطني.

وتابع المستشار محمود فوزي، أن الحوار الوطني رحب بكل من يريد المشاركة ومجلس الأمناء يعبر عن كل الأطراف.