اجتماع أمني عاجل بين روسيا وعمان غدا في مسقط.. تفاصيل

أعلن مجلس الأمن الروسي، الأحد، أن نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيجري زيارة إلى سلطنة عمان الأثنين للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.

ووفق لبيان مجلس الأمن الروسي، ستُعقد المشاورات الأمنية بين روسيا وعمان في مدينة مسقط بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين.

وفي إبريل الماضي، كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد في روسيا، بأن العلاقات بين موسكو ومسقط تتطور بشكل كبير ومتسارع.

وقد التقى نيكولاي باتروشيف، في وقت سابق من هذا العام، بـ الأمين العام لمجلس الأمن الوطني في عُمان، إدريس الكندي، وناقشا القضايا الأمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.