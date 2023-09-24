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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخلٍ كامل .. روسيا توجه ضربة جديدة لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “جازبروم نفت”، ألكسندر ديوكوف، أن شركة النفط الروسية، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة العملاقة جازبروم، تخلت بشكل شبه كامل عن الدولار الأمريكي واليورو في تجارة النفط الخام مع الشركاء الأجانب وتحولت إلى العملات الوطنية.

وأوضح ديوكوف، على هامش منتدى الطاقة “TNF”، الذي يعقد في منطقة تيومين الغنية بالنفط في سيبيريا، أن “معظم معاملات التصدير للشركة تتم بالفعل بـ اليوان الصيني والروبل الروسي”.

ولفت إلى أن الشركة لا تستخدم العملة الهندية في تسويات التصدير.

وقال ديوكوف: “نحن لا نستخدم الروبية. نحن نستخدم بشكل رئيسي اليوان والروبل. لقد ابتعدنا عمليا عن الدفع بالدولار واليورو”، مضيفا أن “الشركة لم تواجه أي مشاكل في سحب عائدات صادراتها بالعملة الأجنبية، وتحصل على إيراداتها من مبيعات النفط والمنتجات النفطية خلال مهلة قصيرة”.

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وزادت روسيا بشكل كبير من استخدام العملات الوطنية في التجارة العام الماضي، وابتعدت عن اليورو والدولار الأمريكي في المعاملات مع الشركاء الأجانب حيث اعتبرت هذه العملات “غير موثوقة” بسبب العقوبات.

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