العراق.. تحويل جميع التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلا من الدولار في 2024

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، اليوم الأحد، مضي البنك للاستغناء عن التحويلات الخارجية العام المقبل، فيما قرر حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلاً من الدولار الأمريكي، باستثناء تلك التي تسلم للمسافرين.

وقال العلاق، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، إن "الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60٪؜ من إجمالي الحوالات خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحققة الى اكثر من 95٪؜".

وأضاف أن هذا التوجه جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الاشراف والرقابة.

وأشار إلى أن "سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الاماراتي، الليرة التركية، الروبية الهندية، اليورو".

ولفت محافظ البنك المركزي العراقي، إلى أن "دخول معظم التجار الى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 دينار كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية”.

واعتبر العلاق، أن سعر "السوق السوداء" لا يصلح كمؤشر كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة.

وأوضح العلاق، أن "النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة”.