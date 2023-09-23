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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق وروسيا تبحثان التحضير لزيارة السوداني إلى موسكو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، التحضير لزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها إن "حسين" التقى، "لافروف" على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين"، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي.

 

وأكد وزير الخارجية العراقي أن "الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مبينا أن "المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات السياسية والإقتصادية"، مشيرًا الى "إمكانية عقد إجتماع اللجنة العراقية – الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة".

 

من جانبه، أكد وزير خارجية روسيا "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين"، مشيرًا الى "تطلع بلاده الى زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لافروف رئيس الوزراء العراقي السوداني

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