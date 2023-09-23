السوداني يعلن موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق

كشف محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، في كلمة له في الأمم المتحدة، عن تنظيم الانتخابات المحلية في محافظات بلاده نهاية العام الجاري بعد توقف دام 10 سنوات.

وقال السوداني: "نحث الخطى بثبات نحو إقامة الانتخابات المحلية للمحافظات نهاية العام الحالي بعد توقفها لعشر سنوات وهي ركن من أركان اللامركزية في العراق وجزء أساس من رصانة النظام ومؤسسات الدولة".

وتابع: "تدير الحكومة الاتحادية من خلال برامجها الشاملة والمتعددة أفضل العلاقات مع إقليم كردستان وجميع محافظات العراق على نحو متساو".

وأكد أن الحكومة "في حوار مستمر مع ممثلي الإقليم والحكومات المحلية في عموم محافظات العراق لتحويل الفرص إلى مشاريع تعزز تنمية الموارد والاقتصاد العراقي".

يذكر أن السوداني كان قد أكد في وقت سابق على أنه "لا تأجيل للانتخابات المحلية والقوى السياسية متفقة على إجرائها في موعدها".