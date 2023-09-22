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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأول في تاريخ العراق .. السوداني يكشف عن مشروع استراتيجي بشأن المياه

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، أن ملف المياه يمثل تحديا وجوديا في العراق.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على هامش زيارته إلى نيويورك، لحضور الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا، أن العراق يدرس مشروعا استراتيجيا لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق، من أجل الاستخدام الأمثل لها، بحسب ما أورده موقع "السومرية" العراقي.

وأشار السوداني إلى أن "ملف المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، وأن الأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية، وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار"، منوها إلى العمل "على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية".

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