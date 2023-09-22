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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق : نرفض التدخل في شئوننا ونطالب باحترام سيادتنا

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حرص بلاده على انتهاج سياسة متوازنة وأن يكون العراق مصدر استقرار بالمنطقة.

كما عبر رئيس وزراء العراق في تصريحات صحفية له  عن رفضه التدخل في شؤون العراق الداخلية مطالبا باحترام السيادة العراقية.

وشدد السوداني علي التزام بلاده  بمبادئ القانون الدولي وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار.

وقال رئيس وزراء العراق: نرفض أن يكون العراق منطلقا لأي هجمات على دول الجوار.

وأضاف: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية تحت أي ذريعة ونسعى لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي بعد توقفها 10 سنوات.

وتابع رئيس وزراء العراق: لا يجب ترك العراق يموت عطشا وعلينا تكثيف الجهود إقليميا لمكافحة آفة المخدرات.

وأتم رئيس وزراء العراق تصريحاته قائلا : نحتفظ بحقنا في اتخاذ الخطوات المناسبة لردع أي انتهاك ضد بلادنا. 

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