عملة دولة عربية تسجل تراجعا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي

انخفض الجنيه السوداني، اليوم الأحد، مسجلاً 880 جنيها أمام الدولار الأمريكي، حيث فقد 40% من قيمته أمام الدولار منذ بدء الاشتباكات.

ويواجه الاقتصاد السوداني حالة من الغموض بشأن توقعات النمو في ظل تصاعد الأزمات.

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه لم يطلب دعما عسكريا خلال الجولة الإقليمية التي قام بها في الآونة الأخيرة وإنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.

وأضاف "البرهان" ، أنه طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم ميليشيات الدعم، بحسب تصريحاته لوكالة رويترز.

وأوضح أن الهدف من جولته الإقليمية كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، رغم أنه طلب من الدول الأخرى منع الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه.