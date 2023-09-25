رسالة أحمد عبد القادر للجمهور بعد تألقه أمام سانت جورج| شاهد

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وعلق على مباراة أمس أمام سانت جورج: “سيبها على ربك ومتحسبهاش”.
وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة 29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.