عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة أحمد عبد القادر للجمهور بعد تألقه أمام سانت جورج| شاهد

صدى البلد

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق على مباراة أمس أمام سانت جورج: “سيبها على ربك ومتحسبهاش”. 

txt

الأهلي يختار إمام عاشور نسرا لمباراة سانت جورج.. والأخير يعلق| شاهد

txt

هيخسروا مكانهم.. إبراهيم سعيد ينتقد أداء لاعبي الأهلي بعد مباراة سانت جورج

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.‏

يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

أحمد عبد القادر لاعب أحمد عبد القادر اداء لاعبي الاهلي النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا لقب دوري أبطال إفريقيا نادي الأهلي الاهلي و سانت جورج الاثيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

نفحات الليل معجزات وعجائب لمن أدركها .. اغتنموها

ترشيحاتنا

مقاطع مثيرة لأجسادهن| قرار من المحكمة بشأن متهم باستقطاب الفتيات.. تفاصيل الحكاية

18 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

تسريبات مصورة تكشف قدرات جبارة لهواتف جوجل Pixel 8 Pro .. فيديو

علامات حب الله للعبد.. 6 أمور تجعلك ممن يحبهم ويحبونه

رئيس الاستخبارات السعودي السابق يعلق على مقابلة بن سلمان مع فوكس نيوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الملفت.. لاميتا فرنجية تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

بسبب الزحمة.. راكب يبتكر طريقة غريبة للنوم على قطار هندي

ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ