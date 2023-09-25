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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لفلاح أنهى حياة نجله بسبب طلبه الزواج بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، فلاح ، بالسجن المشدد 10 سنوات لقتله نجله بعدة طعنات بسبب تشاجره مع والديه لرفضهما زواجه لظروفهما المادية بمركز القوصية في أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد 
تعود وقائع القضية رقم 10843 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغا بمقتل " محمد . ف . ع " 25 عاما بعدة طعنات نافذة في مشاجرة مع والده المتهم " فتحي . ع . ع " 67 عاما ، فلاح .

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وتوصلت تحريات النقيب محمود حمادة علي معاون مباحث مركز شرطة القوصية إلى قيام المجني عليه " محمد . ف . ع " بالتشاجر مع والدته المدعوة " حجازية " لرغبته بالزواج وأثناء التشاجر حضر والده المتهم " فتحي . ع . ع " ووقعت بينه وبين المجني عليه مشادة تطورت إلى قيام المتهم بإحضار سكين من المطبخ وتعدى بها على نجله مما أسفر عن وفاته .

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