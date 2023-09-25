عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لطرح Galaxy A55 للطبقة المتوسطة بمعالج Exynos 1450

Galaxy A55
Galaxy A55

طرحت شركة "سامسونج" في وقت سابق من هذا العام طراز  جالاكسي  Galaxy A54 بمواصفات متواضعة إلى حد ما بالنسبة للسعر.

 وعلى الرغم من أن الهاتف يتميز بتصميم مشابه للفئة الرائدة من سلسلة إس الأحدث وهي Galaxy S23، إلا أن الحواف السميكة للشاشة ومعالج Exynos 1380 تسببت في ردود فعل متباينة بين المستهلكين. 

Galaxy A55

تفيد أحدث التقارير الإخبارية إلى أن  سامسونج  تختبر الآن هاتفها الذكي المتميز التالي الموجه للطبقة المتوسطة وهو متوسط المدى يسمى Galaxy A55. يشاع أن الهاتف سيحصل على شريحة Exynos بترقيات كبيرة، إليك  التفاصيل في السطور التالية...

 

مواصفات Galaxy A55

وفقًا لتقرير من موقع GalaxyClub، تختبر سامسونج هاتف Galaxy A55 بمعالج يحمل الاسم الكودي S5E8845. وفي الغالب ستكون مجموعة الشرائح، التي تحمل الاسم الرمزي "Rose"، هي Exynos 1480. وذلك لأن Exynos 1280 يحمل علامة S5E8825، في حين أن 1380 يحمل علامة S5E8835. 

Galaxy A55

نظرًا لأن المعالجين Exynos 1280 و 1380 يعملان على تشغيل Galaxy A53 وA54، فمن المنطقي أن يكون Exynos 1480 هو الموجود في  Galaxy A55.

يشير التقرير أيضًا إلى أن Exynos 1480 سيتم دعمه بواسطة وحدة رسومات من AMD. وهذا يؤكد تسريبًا سابقًا من حساب Revegnus، الذي زعم وقتها أن معالجات Exynos متوسطة المدى القادمة ستحتوي على وحدة معالجة رسومات تعتمد على AMD mRDNA، ومع ذلك، حذر المسرب من أن وحدة معالجة الرسوميات لن تكون بالكفاءة التي يأملها الكثير من المستهلكين، أي أنها ستكون بأداء ضعيف.

أفضل صفقة على الإطلاق.. أنسب موبايل سامسونج لمحدودي الدخل

شاهد.. صور وتصميم هاتف سامسونج الشبابي القادم Galaxy S23 FE

أخيرًا، يقول التقرير إن Galaxy A55 لن يحصل على ترقية في قسم الكاميرا بل سيكون بكاميرا أساسية بقة 50 ميجابكسل مثل Galaxy A54. قد يعني هذا أن الهاتف سيحتفظ بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

لا تزال هناك بعض التفاصيل الغامضة حول Galaxy A55 و بناءً على الجدول الزمني المعتاد لشركة سامسونج، يمكننا أن نفترض أن الهاتف سيظهر لأول مرة في أوائل العام المقبل في شهر مارس، مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز على الهاتف الذكي، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 25 وات من سامسونج .

سامسونج Exynos Galaxy Galaxy A54

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

إيلون ماسك يطلب متطوعين لزراعة شريحة الدماغ بمواصفات خاصة

شاومي تطلق رسميا Redmi Note 13 5G .. اعرف مواصفاته الكاملة

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 Pro Plus

منها الدبلجة التلقائية بلغات متعددة.. ميزات ثورية لصانعي المحتوى على  YouTube

كاميرا 64 ميجابكسل.. فيفو تكشف عن هاتفها الاقتصادي Vivo T2 Pro 5G

الأرخص في Pixel.. الصور الأولى لهاتف جوجل Google Pixel 8a

لافا تطلق Blaze Pro 5G الثلاثاء المقبل.. مواصفات

يصدر خلال أسبوعين.. المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S23 FE

ترشيحاتنا

سيطرة ذئاب الجيل.. شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون بالدوري

الانتخابات الرئاسية 2024.. ننشر أماكن الشهر العقاري لإجراء توكيلات.. مستندات

بمناسبة اليوم الوطني.. السفارة السعودية بالقاهرة تنظم حفل استقبال لمواطني المملكة|فيديو

تنبيه للنساء.. لتحمة نفسك من أضرار القهوة| اعرفي الكمية الصحية

رئيس شعبة المواد الغذائية: سعر كيلو السكر بـ20 جنيها وزجاجة الزيت بـ40

أرقام وجداول بالمستندات.. تنشر الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

تحذير عاجل.. 5 علامات شائعة لأمراض الرئة

هنا مينا تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز | صور

فستان أنثوي.. سمر يسري تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

فيديو

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ