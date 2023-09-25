سامسونج تستعد لطرح Galaxy A55 للطبقة المتوسطة بمعالج Exynos 1450

طرحت شركة "سامسونج" في وقت سابق من هذا العام طراز جالاكسي Galaxy A54 بمواصفات متواضعة إلى حد ما بالنسبة للسعر.

وعلى الرغم من أن الهاتف يتميز بتصميم مشابه للفئة الرائدة من سلسلة إس الأحدث وهي Galaxy S23، إلا أن الحواف السميكة للشاشة ومعالج Exynos 1380 تسببت في ردود فعل متباينة بين المستهلكين.

Galaxy A55

تفيد أحدث التقارير الإخبارية إلى أن سامسونج تختبر الآن هاتفها الذكي المتميز التالي الموجه للطبقة المتوسطة وهو متوسط المدى يسمى Galaxy A55. يشاع أن الهاتف سيحصل على شريحة Exynos بترقيات كبيرة، إليك التفاصيل في السطور التالية...

مواصفات Galaxy A55

وفقًا لتقرير من موقع GalaxyClub، تختبر سامسونج هاتف Galaxy A55 بمعالج يحمل الاسم الكودي S5E8845. وفي الغالب ستكون مجموعة الشرائح، التي تحمل الاسم الرمزي "Rose"، هي Exynos 1480. وذلك لأن Exynos 1280 يحمل علامة S5E8825، في حين أن 1380 يحمل علامة S5E8835.

Galaxy A55

نظرًا لأن المعالجين Exynos 1280 و 1380 يعملان على تشغيل Galaxy A53 وA54، فمن المنطقي أن يكون Exynos 1480 هو الموجود في Galaxy A55.

يشير التقرير أيضًا إلى أن Exynos 1480 سيتم دعمه بواسطة وحدة رسومات من AMD. وهذا يؤكد تسريبًا سابقًا من حساب Revegnus، الذي زعم وقتها أن معالجات Exynos متوسطة المدى القادمة ستحتوي على وحدة معالجة رسومات تعتمد على AMD mRDNA، ومع ذلك، حذر المسرب من أن وحدة معالجة الرسوميات لن تكون بالكفاءة التي يأملها الكثير من المستهلكين، أي أنها ستكون بأداء ضعيف.

أخيرًا، يقول التقرير إن Galaxy A55 لن يحصل على ترقية في قسم الكاميرا بل سيكون بكاميرا أساسية بقة 50 ميجابكسل مثل Galaxy A54. قد يعني هذا أن الهاتف سيحتفظ بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

لا تزال هناك بعض التفاصيل الغامضة حول Galaxy A55 و بناءً على الجدول الزمني المعتاد لشركة سامسونج، يمكننا أن نفترض أن الهاتف سيظهر لأول مرة في أوائل العام المقبل في شهر مارس، مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز على الهاتف الذكي، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 25 وات من سامسونج .