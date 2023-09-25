براءة شخص من تهمة إحراز فرد خرطوش وطلقات نارية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار، محمد حسني العالم، ببراءة شخص من تهمة أحرز سلاح ناري "غير مششخن" فرد خرطوش، وإحراز ذخيرة ( خمسة طلقات مما تستخدم علي السلاح الناري) بغير ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم، والدكتور محمد عبد المنعم بركات، وامانة سر ممدوح غريب ومحمد السيد شحاتة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم عبد الرحمن خ. ٢٤ سنة، عامل مقيم : عزبة الوالدة أرض الإصلاح الزراعي حلوان القاهرة، أنه فى ٢٨ / ٥ /٢٠٢٣، بدائرة قسم شرطة حلوان، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "غير مششخن" فرد خرطوش.

فرد خرطوش

كما أحرز بغير ترخيص ذخيرة ( خمسة طلقات مما تستخدم علي السلاح الناري) آنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته او احرازه، كما احرز سلاح ابيض “نصل معدني” بدون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.

وحملت القضية، رقم ۹۹۹۸ لسنة ۲۰۲۳ جنايات حلوان.