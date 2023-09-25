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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بالتعدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

أجلت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، تأجيل مُحاكمة شاب بتهمة التعدي الجسدي على مضيفة جوية  في القاهرة الجديدة لجلسة ٣١ اكتوبر لحضور المتهم من محبسه.

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صدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

 

مضيفة جوية

أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاماً- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.
وقالت المجني عليها أنها كانت مُتوجهة لأحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها بشخصٍ يقترب منها ويهمس قائلاً :"إزيك يا قمر".

وأضافت المبلغة :"في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هارباً ولم استطيع اللحاق به، وبعدها ذهبت لقسم الشرطة لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالاً هاتفياً من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم".

مضيفة جوية التجمع الخامس التعدي الجسدي الطريق العام القاهرة الجديدة المشروع الأمريكي حاصل على ليسانس اداب

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