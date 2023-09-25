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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزة مصطفى تناشد المسئولين والمجتمع المدني والأحزاب لعلاج الحاجة ثريا وابنتها.. فيديو

عزة مصطفى
عزة مصطفى

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة حالة أم وابنتها تحتاج بشكل عاجل للعلاج بسبب حالتهما الصحية.

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وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الست ثريا تقدم رسالتها على أكمل وجه رغم ظروفها المرضية التي تمر بها"، موضحة: أن "الحجة ثريا 71 سنة من البحيرة قعيدة من فترة طويلة بسبب معاناتها من كسر في رجلها ومركبة شرائح ومسامير وحالتها صعبة جدا".


وأضافت: "رغم حالة الحاجه ثريا الصعبة إلا أنها تراعي ابنتها أسماء 38 سنة، التي تعاني من شلل منذ فترة طويلة جدا ولا تستطيع الحركة".

وقالت الحاجه ثريا: "أنا كنت بخدم بنتي وكانت خفيفة وكنت بعمل لها كل شيء، لكن لما تعتب واتكسرت لجأت للناس"، مضيفة: "نفسي في مركز علاج طبيعي لها يتبنوا حالتها وتقعد عندهم لأن بنتي مش بتعرف تتحرك"، متابعة: "بنتي بقالها 8 سنين قاعدة على السرير".

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى، وزير التنمية المحلية، وكل المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ومؤسسة حياة كريمة، ضرورة لعلاج الست ثريا وابنتها.
 

عزة مصطفي

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