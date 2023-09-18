عزة مصطفى: مؤسسة أبوالعينين الاجتماعية تعلن تأييدها ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة

قالت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن مؤسسة أبو العينين الاجتماعية، أعلنت دعمها وتأييدها لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل فترة رئاسية جديدة، استنادًا إلى ما تقدم خلال السنوات العشر الماضية في عهده من تقدم وتنمية في كافة ربوع البلاد.

وكان النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قال في رسالة دعم للرئيس السيسي: "تحية طيبة مباركة من شعبٍ وفيِ أصيل، إلى قائدٍ عظيم، حمل الأمانة خير محمل، وأوفى بالعهد نُبل الوفاء، فاستلهم التاريخ وبنى الحاضر والمستقبل".

وتابع أبو العينين: "إنها رسالة تأييد ووفاء تنبضُ بالوطنية والانتماء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي سار بنا عزيزًا مقدامًا وسرنا معه شعبًا أصيلًا قانعًا نخطو الصعاب ونتجاوز العثرات، حتى صارت بلادنا تشع ازدهارًا وتنمية، وتزيدُ عزةً ومهابةً بين كل بلاد العالم".

وقال وكيل مجلس النواب: "إننا على مدار ما يقرب من 10 سنواتٍ مضت، تغيرت فيها ملامح هذا الكون، ما بين أزمات طاحنة، وحروب طويلة الأمد، وجائحةٍ عظيمة، وتغيرات مناخية، نقف هنا بكل شموخ أمام تجربة اقتصادية سياسية اجتماعية فريدة، ستبقى ملهمة لكل العالم وصفحةٌ مضيئةٌ في تاريخٍ لن يُنسى".

وتابع: "لم نقف معك سيادة الرئيس عند صعب، ولم نستسلم لمُحال، سرنا على بركة الله بعقل وحكمة زعيمٍ أرادَ فتحقق له ما أراد، بمشيئة الله وتحت راية يدٌ تبني ويدٌ تحمل السلاح"..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو