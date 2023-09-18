مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حيث أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، دعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل فترة رئاسية جديدة، استنادًا على ما تقدم خلال العشر سنوات الماضية في عهده من تقدم وتنمية في كافة ربوع البلاد.

وقال النائب محمد أبو العينين في رسالة دعم للرئيس السيسي: "تحيةً ٌ طيبة ٌ مباركة ٌمن شعبٍ وفيِ أصيل، إلى قائدٍ عظيم، حمل الأمانة خير محمل، وأوفى بالعهد نُبل الوفاء، فاستلهم التاريخ وبنى الحاضر والمستقبل".

وتابع أبو العينين: "إنها رسالة تأييد ووفاء تنبضُ بالوطنية والانتماء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي سار بنا عزيزًا مقدامًا وسرنا معه شعبًا أصيلًا قانعًا نخطو الصعاب ونتجاوز العثرات، حتى صارت بلادنا تشع ازدهارًا وتنمية، وتزيدُ عزةً ومهابةً بين كل بلاد العالم".

وقال وكيل مجلس النواب: "إننا على مدار ما يقرب من 10 سنواتٍ مضت، تغيرت فيها ملامح هذا الكون، ما بين أزمات طاحنة، وحروب طويلة الأمد، وجائحةٍ عظيمة، وتغيرات مناخية، نقف هنا بكل شموخ أمام تجربة اقتصادية سياسية اجتماعية فريدة، ستبقى ملهمة لكل العالم وصفحةٌ مضيئةٌ في تاريخٍ لن يُنسى".



وتابع: "لم نقف معك سيادة الرئيس عند صعب، ولم نستسلم لمُحال، سرنا على بركة الله بعقل وحكمة زعيمٍ أرادَ فتحقق له ما أراد، بمشيئة الله وتحت راية يدٌ تبني ويدٌ تحمل السلاح"..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو