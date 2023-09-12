عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى تقدم واجب العزاء في ضحايا المغرب وليبيا

عزة مصطفى
عزة مصطفى

قدمت الإعلامية عزة مصطفى، خالص العزاء للأشقاء في ليبيا والمغرب خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وكذلك إعصار دانيال والذي كان بمثابة الكارثة على ليبيا في ضوء عدد الوفيات والمصابين والمفقودين الضخم في ليبيا وخاصة في مدينة درنة. 

عزة مصطفى تعزي الشعب الليبي والمغربي 

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات والمصابين في ليبيا يزيد، ومازال البحث جاري في هذا الصدد، إذ أن البعض يقول أن فكرة الحصول على مصابين بعد ما حدث في ليبيا بعد إعصار دانيال تكاد تكون معدومة، وهناك رأي آخر يرى أن المحاولات قد تؤدي إلى نتائج مميزة. 

وتابعت عزة مصطفى، أن الوضع سيء جدا في ليبيا، "كل التعازي للشعب الليبي والمغربي في الضحايا". 

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير وقوي جدا على العالم، وذلك واضح من خلال الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من الدول، فضلا عن الزراعة، وحالة الطقس وما إلى ذلك، مؤكدة أن التغيرات المناخية أصبحت أمر واقع والجميع يشعر به في الوقت الحالي.

 

عزة مصطفي الزلزال إعصار دانيال قناة صدي البلد برنامج صالة التحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

ترشيحاتنا

انفجارات تهز زابوريجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

فيديو

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ