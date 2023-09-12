عزة مصطفى تقدم واجب العزاء في ضحايا المغرب وليبيا

قدمت الإعلامية عزة مصطفى، خالص العزاء للأشقاء في ليبيا والمغرب خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وكذلك إعصار دانيال والذي كان بمثابة الكارثة على ليبيا في ضوء عدد الوفيات والمصابين والمفقودين الضخم في ليبيا وخاصة في مدينة درنة.

عزة مصطفى تعزي الشعب الليبي والمغربي

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات والمصابين في ليبيا يزيد، ومازال البحث جاري في هذا الصدد، إذ أن البعض يقول أن فكرة الحصول على مصابين بعد ما حدث في ليبيا بعد إعصار دانيال تكاد تكون معدومة، وهناك رأي آخر يرى أن المحاولات قد تؤدي إلى نتائج مميزة.

وتابعت عزة مصطفى، أن الوضع سيء جدا في ليبيا، "كل التعازي للشعب الليبي والمغربي في الضحايا".

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير وقوي جدا على العالم، وذلك واضح من خلال الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من الدول، فضلا عن الزراعة، وحالة الطقس وما إلى ذلك، مؤكدة أن التغيرات المناخية أصبحت أمر واقع والجميع يشعر به في الوقت الحالي.