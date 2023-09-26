جوجل تقدم 7 سنوات من الترقيات البرامجية والتحديثات الأمنية لـ Pixel 8

تفصلنا أيام قليلة على موعد إطلاق سلسلة Pixel 8 رسميًا من “جوجل” يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر القادم،بالإضافة إلى منتجات أخرى بجانبها مثل Pixel Watch 2 وأجهزة Nest الجديدة وإصدار نسخة أندرويد 14.

قبل أيام قليلة من الإطلاق الرسمي، ظهر تسريب مهم بجميع المواصفات الرئيسية التي نتوقعها من سلسلة الهواتف الرائدة الجديدة، وكشفت أيضًا عن خطة Google جوجل لتقديم ما يصل إلى 7 سنوات من ترقيات نظام التشغيل والتصحيحات الأمنية بدءًا من سلسلة Pixel 8.

من المتوقع أن يحصل مستهلكو سلسلة Pixel 8 على تحديثات تصل إلى نسخة الأندرويد Android 21، وهو الأمر المثير للاهتمام ونقطة بيع مركزية خاصة وأن دورة تحديث Android للأجهزة كانت محدودة بحد أقصى 2-3 سنوات.

Pixel 8

أتاحت أحدث التطورات الخاصة بالمعالجات والتحسينات على مستوى نظام التشغيل Android للشركات المصنعة تقديم ما يصل إلى 7 سنوات من التحديثات والتصحيحات البرامجية.

مواصفات Pixel 8 و 8 Pro (تسريبات)

يأتي كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro مع معالج Tensor G3 من شركة جوجل نفسها إلى جانب شريحة الأمان Titan M2. ويحتوي على شاشة OLED مقاس 6.2 بوصة، توفر معدل تحديث 60-120 هرتز وتقدم جودة Full HD + مع درجة سطوع 2000 شمعة في المتر المربع وستكون محمية بزجاج واق من كورنينج جلاس Corning Gorilla Glass Victus.

Pixel 8

يدعم الهاتف الذكي أيضًا ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X بسعة 8 جيجابايت مع مساحة تخزين UFS 3.1 بسعة 128/256 جيجابايت روم، مع بطارية تبلغ سعتها 4575 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع حتى 27 وات والشحن اللاسلكي المعتمد من Qi حتى 18 وات.

ويأتي هاتف Pixel 8 مزودًا بمستشعر كاميرا خلفية مزدوجة مع عدسة واسعة Octa PD بدقة 50 ميجابكسل معززة بالبتثبيت البصري (OIS) وتثبيت الصورة الإلكتروني (EIS)، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

وفي الوقت نفسه، سيأتي الطراز Pro مزودًا بشاشة LTPO OLED مقاس 6.7 بوصة توفر معدل تحديث متكيف يتراوح من 1 إلى 120 هرتز، وأقصى سطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، مع زجاج واق من Orning Gorilla Glass Victus 2.

بالنسبة للتصوير نجد في نسخة البرو كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل Octa PD، وعدسة مكبرة بدقة 48 ميجابكسل مع تكبير بصري 5x، وتقريب Super Rez 30x. تدعم كل من المستشعرات العريضة والفائقة الاتساع خواص OIS وEIS.

يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت UFS 3.1 بالنسبة لإصدار الولايات المتحدة، وما يصل إلى 512 جيجابايت تخزين UFS 3.1 للإصدار العالمي لباقي الدول.

ويحتوي كلا الهاتفين على نفس الكاميرا الأساسية بدقة 10.5 ميجابكسل. في الاتصال، سيكون هناك دعم لـ WiFi 7 وBluetooth v5.3 وNFC لكلا الهاتفين الذكيين.