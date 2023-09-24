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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انسى ترجمة جوجل.. أفضل تطبيقات للترجمة الاحترافية

انسى ترجمة جوجل..
انسى ترجمة جوجل.. أفضل تطبيقات للترجمة الاحترافية

أصبح السفر والتعاون بين الأشخاص من مختلف الثقافات أمرًا شائعًا، ويمكن أن تساعد تطبيقات الترجمة، الأشخاص، على التواصل مع بعضهم البعض بغض النظر عن لغتهم الأم.

وهناك العديد من تطبيقات الترجمة المتاحة، لكل منها مزاياها وعيوبها. فيما يلي بعض من أفضل تطبيقات الترجمة.


iTranslate

يوفر تطبيق iTranslate ترجمة عالية الجودة لأكثر من 100 لغة. 

ويتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام، ودعم الترجمة الفورية، وميزة الترجمة الصوتية.

 

Microsoft Translator

يوفر تطبيق Microsoft Translator ترجمة دقيقة لأكثر من 100 لغة. 

ويتميز التطبيق بدعم الترجمة الجماعية، وميزة الترجمة بدون اتصال بالإنترنت، وميزة الترجمة بين الصور.

 

Yandex Translate

 

يوفر تطبيق Yandex Translate ترجمة دقيقة لأكثر من 90 لغة.

ويتميز التطبيق بدعم الترجمة الفورية، وميزة الترجمة الصوتية، وميزة الترجمة عبر الصور.

 

Memrise

 

يركز تطبيق Memrise على تعليم المستخدمين المفردات والقواعد الأساسية للغة. 

ويتميز التطبيق بواجهة جذابة، ومحتوى مخصص، ودعم الترجمة.

 

Duolingo

 

يركز تطبيق Duolingo على تعليم المستخدمين اللغات من خلال ألعاب وأنشطة ممتعة. 

ويتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام، ومحتوى مجاني، ودعم الترجمة.

 

عند اختيار تطبيق ترجمة، من المهم مراعاة العوامل التالية:

 

• عدد اللغات المدعومة: تأكد من أن التطبيق يدعم اللغات التي تحتاجها.

• دقة الترجمة: قم بإجراء بعض الترجمات التجريبية للتأكد من أن التطبيق يوفر ترجمات دقيقة.

• ميزات إضافية: حدد الميزات الإضافية التي تحتاجها، مثل الترجمة الفورية أو الترجمة بين الصور.

يمكن أن تكون تطبيقات الترجمة أداة أساسية للسفر والتعاون. من خلال اختيار التطبيق المناسب، يمكنك التواصل مع الأشخاص من مختلف الثقافات بسهولة.

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