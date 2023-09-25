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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: الأسعار والغلاء قضية المواطن الأساسية ونريد للبلد الاستقرار.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

 أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأسعار والغلاء قضية المواطن الأساسية اليوم فى مصر، وهناك مواطنين أيضا يطالبون بحل أزمات أخرى مثل البطالة والصحة.

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وأشار أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن آراء المواطنين عن انتخابات الرئاسة 2024 تنوعت، معلقا: «صوتك حريتك .. وكل اللي تكلم صوته موجود وبيقول أيوه هشارك، نبض المواطن هو الأساس».


وتابع أحمد موسى: القضية الأساسية اليوم للمواطن هي الأسعار وأزمة الغلاء، وهناك مواطنين يريدون حل أزمات البطالة والصحة والتعليم والأمن والاستقرار، معلقا: عايزين البلد تستقر ونمشي للأمام.

 

وأكد أحمد موسى: «الـ6 سنوات المقبلة الناس عايزة إيه؟ دا السؤال الأهم للرئيس، الأسعار والقضية الشعبية هي الغلاء، وكل مواطن لا يهمه سوى الأسعار، بمعنى أنها لو مرخصتش متزيدش، والجميع يعلم ويعيش ذلك».

 

واستكمل: هنلف محافظات مصر لأننا يهمنا رأي المواطن وبدأنا بشمال سيناء، وشوفنا الأهالي والشارع والعريش بقا شكلها إيه، هي دي الحياة اللي بنتكلم عليها، تنمية غير مسبوقة بتتم في العريش وشمال سيناء.

 

واستطرد: «مدة برنامج «على مسئوليتي» ستطول خلال فترة انتخابات الرئاسة 2024 ،ووالفترة الجاية ممكن نستمر لبعد ميعادنا وهيكون معانا مداخلات تليفونية كثيرة؛ لأننا يهمنا طلبات المواطن».

 

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