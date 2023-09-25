أحمد موسى يعرض رسائل وطلبات المواطنين من الرئيس القادم.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، تقريرا يرصد رسائل المواطنين للرئيس القادم.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن العينة العشوائية من آراء المواطنين كانت تحمل العديد من المؤشرات بناء على الواقع الذي نعيشه والتطوير في كافة القطاعات، موضحًا أن صوت المواطن هو الرسالة.

وقال أحد المواطنين،: "نريد استقرار في الأسعار لأن الدنيا بقت صعبة"، وأضاف آخر: "عايزين عيشه حلوه والبلد تكون أحسن والأسعار تنزل".

وقالت أخرى: "أنا عايزة الرئيس السيسي مش عايزه أي رئيس تاني، لأن البلد اتغيرت"، وتابع أخر: "نتمنى من الرئيس الجاي يكون الرئيس السيسي لأنه أنقذ البلد من الإرهاب والإخوان".

وأضاف أحد المواطنين: "عايزين البلد تكون في خير وسعادة، والأسعار تنزل لأنها كل يوم في ارتفاع"، وقال آخر: "بالنسبة لنا متعايشين لكن بالنسبة لنا القادم يكون أفضل".