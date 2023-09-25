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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكبر من باباها..والدة الضحية : قبلها وتحسس مواطن عفنها فى المحل

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهـرة الكلية رجل يبلغ من العمر ٥٨ عاما لاتهامه بالتعدي على فتاة صغيرة بمنطقة حدائق القبة واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليها.
 

وننشر في السطور التالية نص أقوال والدة المجني عليها..

 

س/ ما تفصيلات حدوث الواقعة ؟


ج: اللي احصل أن أنا امبارح بنتي حكتلي أنها كانت رايحة المحل بتاع المتهم تشتري منه حاجه حلوة فلقيته بيقولها هاتي بوسه فهي عشان هو أكبر من باباها اديته بوسه في خده بس فوجئت بيه أنه باسها من بؤها ومسكها من إيديها جامد وكان عايز يدخلها جوه المحل وهي قعدت تقوله لا لا لا وهو ماسكها من إيديها و قعد يحسس على جسمها من فوق الهدوم ودخل ايده جوه ومسك صدرها و بعدهاجريت منه و جت قالتلي على اللي حصل.

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س/ أین حدثت تلك الواقعة؟


ج/ الكلام ده حصل امبارح في المحل بتاع المتهم.


س: وهل شاهدت الواقعة؟
ج: لا


س: وما الذي حال دون ذلك؟
ج: لاني كنت في البيت و بنتي قالتلي نازلة اشتري حاجات من اول الشارع فقولتلها روحي


س: كيف اكتشفت حدوث الواقعة تحديدا؟

ج/ بنتي قالتلي 

 س/ هل كان من المعتاد ذهاب ابنتك داخل المحل الخاص به؟


ج: هي علي طول بتشتري منه حاجات

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جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصغيرة البالغة من العمر 12 عاما  بالقوة بأن قام حال تواجدها بالمحل الخاص به لشراء الحلوى بمباغتتها و تقبيلها من فاها ممسكا يدها عنوه جاذباً إياها نحوه وبعد ذلك قام بتهديدها لكي لا تخبر أحدا.

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