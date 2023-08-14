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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إجبارهن على التعري وتصويرهن.. منظمة ملكة جمال الكون تقطع العلاقات مع إندونيسيا

تاج ملكة جمال الكون
تاج ملكة جمال الكون

قطعت منظمة ملكة جمال الكون (MUO) علاقاتها مع امتيازها الإندونيسي بعد أن زعمت ​​العديد من المتسابقات حدوث اعتداء جنسي قبل أيام من حفل تتويج ملكة جمال الكون في جاكرتا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال متسابقون إنه طُلب من المتأهلين للتصفيات النهائية على نحو غير متوقع تجريدهم من ملابسهم، لفحص الجسد بحثًا عن الندوب والسيلوليت، وقال البعض إنهم التقطوا صورًا لهن وهن عاريات الصدر.

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قالت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة إنه من الواضح أن الامتياز لم يرق إلى معايير علامته التجارية أو أخلاقياتها أو توقعاتها، وما زالت تحقق شرطة جاكرتا في هذه المزاعم.

وأضافت المنظمة إنها ألغت مسابقة هذا العام في ماليزيا والتي تديرها نفس الشركة ، بي تي كابيلا سواستيكا كاريا، وشكرت منظمة ملكة جمال الكون النساء اللواتي تقدمن بالشكوى على شجاعتهن وأكدت أن توفير مكان آمن للنساء هو أولويتها.

ماذا حدث في مسابقة ملكة جمال الكون ؟

وتنفذ المنظمة إجراءات لتجنب حدوث مماثل، وقالت إنه لا توجد متطلبات قياس أو أبعاد الجسم للانضمام إلى مسابقاتها في جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيان: “في ضوء ما تعلمناه حدث في ملكة جمال الكون إندونيسيا ، أصبح من الواضح أن هذا الامتياز لم يرق إلى معايير علامتنا التجارية أو أخلاقياتنا أو توقعاتنا”.

وتحظى ملكة جمال الكون ، التي تصدر نسختها الثالثة والسبعين الآن ، بشعبية في جنوب شرق آسيا ، خاصة في إندونيسيا والفلبين وتايلاند ، حيث يصبح الفائزون من المشاهير ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

سعت مالكتها ، آن جاكراجوتاتيب ، وهي امرأة متحولة جنسياً وقطب وسائل الإعلام ، إلى تجديد العلامة التجارية لجعلها أكثر شمولاً من خلال السماح للنساء المتزوجات والمتحولات جنسياً والأمهات العازبات بالمنافسة.

التواصل الاجتماعي اخلاقيات ملكة جمال

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