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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرض مشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا للتحرش

مسابقة ملكة جمال
مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

تعرضت 6 مشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا للتحرش الجنسي من قبل منظمي المسابقة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، كشفت محامية المتسابقات، الثلاثاء، إنهن أبلغن الشرطة بأن المنظمين تحرشوا بهن جنسيًا.

وجاءت الشكوى بعد أن طُلِب من المتسابقات السبع اللواتي وصلن إلى نهائيات المسابقة التي أقيمت في العاصمة جاكرتا في الفترة ما بين الـ29 يوليو إلى الـ3 أغسطس، خلع ملابسهن لإجراء فحص بدني قبل يومين من حفل التتويج.

وأوضحت محامية المتسابقات أن مسؤولين في المؤسسة التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" أكدوا أنه توجب عليهم التأكد من خلو المتسابقات من أي ندوب أو سيلوليت أو أوشام على أجسادهن.

ولفتت إلى أن المتسابقات لم يكن على علم بأنهن سيخضعن لفحص بدني، إذ كان من المفترض أن تكون جلسة لتجربة ملابس.

وتابعت أن المتسابقات الـ30 في المسابقة خضعن لفحص بدني غير متوقع، وتم التقاط صور خمس منهن، مؤكدة أن عدد المتسابقات اللواتي سيتقدمن بشكاوى قد يرتفع.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، الثلاثاء، إن المشاركات قدمن بلاغا للشرطة، التي فتحت بدورها تحقيقا استنادا الى البلاغات "كأساس لمزيد من التحقيقات".

ومن جانبها، لم تؤكد المديرة الوطنية لمسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا، هذه المزاعم أو تنفها في منشور على "انستجرام" لكنها أعربت عن امتنانها للذين شاركوا "آراءهم ومشاعرهم ووجهات نظرهم" بشأن الحادث.

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