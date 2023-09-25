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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الصين على تزويد الولايات المتحدة فيتنام بطائرات إف 16

الصين وفيتنام
الصين وفيتنام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، إن الصين تأمل ألا يؤدي التعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام إلى سباق تسلح في آسيا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي تعليقا على معلومات حول احتمال تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف 16 إلى فيتنام: "نأمل أن تلتزم الدول المعنية بالمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتتخلى عن عقليات الهيمنة والحرب الباردة، وتمتنع عن تأجيج المواجهة وتحفيز سباق التسلح، وألا تعرض السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة للخطر".

وفي 23 سبتمبر، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الإدارة الأمريكية تتفاوض لتزويد فيتنام بحزمة أسلحة كبيرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز إف 16. 

وبحسب المصادر، فمن الممكن إتمام الصفقة في وقت ما في عام 2024.

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