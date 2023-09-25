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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حالة التأهب في سيفاستوبول الروسية.. ووقف حركة المرور على جسر القرم

إعلان حالة التأهب
إعلان حالة التأهب في سيفاستوبول الروسية

أعلن حاكم سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الاثنين، حالة التأهب الجوي في المدينة.

وقالت الشركة المشغلة لجسر القرم، إن “حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي توقفت مؤقتا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الخاصة الأوكرانية أن الأدميرال فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل في هجوم أوكراني الأسبوع الماضي على مقر الأسطول في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

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وقال الجيش الأوكراني إن هجوم الجمعة استهدف اجتماعا لقيادة البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول.

وقالت القوات الخاصة عبر تلجرام: "بعد الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطاً، بينهم قائد أسطول البحر الأسود الروسي. وأصيب 105  آخرون. ولا يمكن ترميم مبنى المقر".

سيفاستوبول شبه جزيرة القرم

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