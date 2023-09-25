خطر يهدد الصحة.. تحذير مرعب من جميع الهواتف المحمولة

قالت وكالة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية، اليوم الاثنين، إن الإشعاع المنبعث من جميع الهواتف المحمولة يشكل خطرا على صحة الإنسان، ويجب استخدام هذه الأجهزة باعتدال.

وكانت وكالة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية، ترد على تكهنات بأن روسيا ستتبع خطى فرنسا وتحظر iPhone 12.

وقالت: “الإشعاع الصادر من جميع الهواتف المحمولة يشكل خطرا على البشر، وخاصة بالنسبة للأطفال. ومن المهم اتباع قواعد السلامة عند التحدث على الهاتف المحمول: يجب ألا تستمر المكالمة أكثر من دقيقتين، ويجب أن يكون الحد الأدنى للتوقف بين المكالمات 15 دقيقة على الأقل”.

وأضاف أنه يجب وضع الهواتف المحمولة جانبًا أثناء نوم المستخدم، ومن الأفضل حملها في حقائب وليس في جيوب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت وكالة الترددات الوطنية الفرنسية (ANFR) شركة آبل بسحب جهاز iPhone 12 من البيع في البلاد بعد أن وجدت أن الجهاز يصدر إشعاعًا كهرومغناطيسيًا أكثر مما تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي.