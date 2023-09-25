أماكن مكاتب التوثيق لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية.

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية، 7 مقار، جاءت علي النحو التالي:

- قها: بجوار مدرسة قها الإعدادية.

- العبور: عمارة 7 بمشروع الإسكان الحر بمنطقة إسكان المستقبل العبور.

- بنها: الغرفة التجارية بنها مبنى الغرفة التجارية بالقليوبية في بنها ميدان سعد زغلول.

- شبرا الخيمة: قسم ثان بهتيم المساكن شبرا الخيمة.

- القناطر الخيرية: شارع الأندلس التقسيم السياحي بمدينة القناطر الخيرية.

- الخانكة: بجوار المرور خلف السكة الحديد بمدينة الخانكة.

- الخصوص: بجوار قسم الخصوص خلف مسجد الفاروق عمر بن الخطاب.