ضبط طن حلوى غير صالحة داخل مصنع بدون ترخيص في القليوبية.. صور

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية ، بالمرور على أحد مصانع بيع الحلوى الجافة، وسط الزراعات بإحدى المناطق الحدودية لإحدى قري مدينة كفر شكر، طبقاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين

وتبين أن المصنع يدار بدون ترخيص، ويفتقر للاشتراطات الصحية لتداول وتصنيع المواد الغذائية.

وتم ضبط 250 كرتونة من أحد أصناف الحلوى بالنعناع غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتاريخ الإنتاج مطموس وغير مطابق للمواصفات القياسية والتي يقدر وزنها حوالي 500 كجم، كما تم ضبط 10 شكائر من صنف مصاصة روج للأطفال ويقدر وزنها 350 كجم غير محتفظة بخواصها الطبيعية، حيث بلغ إجمالي وزن المضبوطات ما يقرب من 850 كجم.

وعلى الفور تم سحب عينات من المضبوطات المذكورة والعرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف، يأتي هذا ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، تحت إشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة مدير عام الطب الوقائي، وبالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية، ومحمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بالقليوبية، وفريق من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بكفر شكر.

FB_IMG_1695645949711

FB_IMG_1695645956102