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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها الجديد لمهنئيه بالمنصب: نعمل كفريق واحد للارتقاء بالكيان ..صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في مكتبه اليوم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، والدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، لتهنئته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة جامعة بنها.

وقدم المهنئون خالص التهاني للدكتور ناصر الجيزاوي على ثقة القيادة السياسية وصدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة جامعة بنها ، متمنين له التوفيق والسداد خلال فترة قيادته للجامعة.

وحضر اللقاءات الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور غازي عصاصة مستشار رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء الكليات، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب السابق، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة ، وسامية عبد الحميد القائم بعمل أمين الجامعة الأهلية ، والأمناء المساعدين ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجميع يعمل كفريق واحد من أجل الارتقاء بالجامعة ، ورفع تصنيفها محلياً ودولياً ، موجهًا الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين له، كما وجه الشكر لقيادات جامعة بنها الحالية.

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جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى القيادة السياسية بنها الأهلية جامعة بنها الأهلية بالعبور جامعة بنها الاهلية رئيس جامعة بنها الأهلية رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور

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