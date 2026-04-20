احترس الإمساك علامة خطر تكشف أمراضًا عديدة

بالرغم من أن الإمساك من المشكلات الصحية الشائعة إلا أن النوع المزمن منه يتطلب تدخل طبي سريع خاصة أنه يكن علامة على أمراض خطيرة في بعض الأحيان.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أسباب الإمساك المزمن.



الأدوية تسبب الامساك



قد يكون الإمساك أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، خاصةً مسكنات الألم أفيونية المفعول ومن الأدوية الأخرى التي تسبب الإمساك بعض الأنواع التي تُوصَف لعلاج الحالات المَرضية التالية:

الألم

ارتفاع ضغط الدم

النوبات المَرضية

الاكتئاب

اضطرابات الجهاز العصبي

الحساسية

المشاكل المرتبطة بعضلات القاع الحوضي

يُطلق على العضلات المسؤولة عن دعم الأعضاء الموجودة في أسفل الجذع عضلات القاع الحوضي.

والقدرة على إرخاء هذه العضلات والحزق ضرورية لإخراج البراز من المستقيم وتسبب المشاكل المرتبطة بضعف أو تناسق هذه العضلات إمساكًا مزمنًا.

حالات انسداد القولون أو المستقيم

في حالة حدوث تلف أو تغيرات في أنسجة القولون أو المستقيم، فقد يتعرض مسار البراز للانسداد وقد يحدث انسداد بسبب وجود أورام في القولون أو المستقيم أو الأنسجة المحيطة.

أمراض تسبب الامساك



يمكن أن يؤثر عدد من الحالات المرضية في عمل العضلات أو الأعصاب أو الهرمونات المشاركة في إخراج البراز و يرتبط الإمساك المزمن بعدد من العوامل، بما في ذلك:

متلازمة القولون المتهيج (IBS).

مرض السكري.

التصلب المتعدد.

خلل وظيفي في الأعصاب أو تلفها.

فرط نشاط الغدة الدرقية، ويُسمى أيضًا فرط الدرقية.

داء باركنسون.

الحمل.

في بعض الأحيان، لا يوجد سبب للإمساك المزمن.