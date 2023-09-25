عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في حوار 5 ساعات..أحمد موسى: أبو الغيط يكشف تفاصيل قرار حرب أكتوبر|فيديو

أحمد موسى وأبو الغيط
أحمد موسى وأبو الغيط

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل اللقاء المنتظر الذي يحاور خلاله أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضمن سلسلة حلقات برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر، موضحًا أن اللقاء استمر نحو 5 ساعات، وسيتم إذاعته يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين.

txt

معلومات لأول مرة..حوار أبو الغيط مع أحمد موسى حول حرب أكتوبر.. تفاصيل

txt

بعد تعادل الزمالك والمقاولون.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ أوسوريو

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحوار المطول مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، سيكشف مجموعة من التفاصيل الكاملة عن حرب أكتوبر المدعومة بالوثائق، بالإضافة إلى كشف تفاصيل قرار الحرب الذي اتخذته القيادة المصرية.

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين أن  أحمد أبو الغيط شاهد على حرب أكتوبر، وكان عمره يناهز نحو 32 عاما آنذاك، بالإضافة إلى حديثه عن موقف أمريكا أثناء وبعد حرب أكتوبر 1973.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن أحمد أبو الغيط، سيتحدث عن الدكتور أشرف مروان ودوره الحقيقي الذي كان يقوم بها في ذلك الوقت، بالإضافة إلى حديثه عن خطة الخداع الاستراتيجي التي شاركت فيها كل مؤسسات الدولة تمهيدا لحرب أكتوبر.

 


ولفت أحمد موسى، إلى أن الحوار مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ممتلئ بالمعلومات، مضيفا :«أنا أحب أحمد أبو الغيط، هو رجل دولة، وقارئ جيد، وموقفه ثابت خاصة بعد 2011، أحمد أبو الغيط يمتلك رؤية، كمان كان شايف حاجة بدري مكناش إحنا بنشوفها، كتاب شهادتي لأحمد أبو الغيط به العديد من المعلومات العامة ».

 

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع كسينجر


وأكمل: حوار أبو الغيط سيكشف خلاله تفاصيل لقائه مع كسينجر، والتهديدات التي قامت بها أمريكا يوم 7 أكتوبر لمصر، موضحًا أنه منذ 1956 وهناك تركيز على سيناء من قادة الكيان الصهيوني، سيناء هي الملاذ الآمن للكيان الصهيوني.

 

وأشار موسى، إلى أن أحمد أبو الغيط سيكشف خلال لقائه مع برنامج على مسئوليتي كافة التقارير الصادرة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عقب انتصار أكتوبر المجيد 73، مضيفًا: «إحنا سحقنا الكيان الصهيوني، رجعنا كل حتة في أرضنا، وحققنا الهدف من الحرب».

أحمد موسى ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الخداع الاستراتيجي انتصار أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

نجم الزمالك السابق يفتح النار على حكم مباراة المقاولون

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

بعد هدف شقيقه.. محمود علاء لجماهير الزمالك: أنتم فوق دماغ أي حد

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

ترشيحاتنا

يا عم ارحمنا.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ أوسوريو

تغيرات جذرية.. البيت الأبيض يضع شروط استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

هجوم حوثي.. ماذا حدث على الحدود بين السعودية واليمن وما دخل البحرين؟

مشهد غير لائق | مترجم أوسوريو يحاول الاعتداء على الحكم أمين عمر..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ