في حوار 5 ساعات..أحمد موسى: أبو الغيط يكشف تفاصيل قرار حرب أكتوبر|فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل اللقاء المنتظر الذي يحاور خلاله أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضمن سلسلة حلقات برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر، موضحًا أن اللقاء استمر نحو 5 ساعات، وسيتم إذاعته يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحوار المطول مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، سيكشف مجموعة من التفاصيل الكاملة عن حرب أكتوبر المدعومة بالوثائق، بالإضافة إلى كشف تفاصيل قرار الحرب الذي اتخذته القيادة المصرية.

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين أن أحمد أبو الغيط شاهد على حرب أكتوبر، وكان عمره يناهز نحو 32 عاما آنذاك، بالإضافة إلى حديثه عن موقف أمريكا أثناء وبعد حرب أكتوبر 1973.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن أحمد أبو الغيط، سيتحدث عن الدكتور أشرف مروان ودوره الحقيقي الذي كان يقوم بها في ذلك الوقت، بالإضافة إلى حديثه عن خطة الخداع الاستراتيجي التي شاركت فيها كل مؤسسات الدولة تمهيدا لحرب أكتوبر.



ولفت أحمد موسى، إلى أن الحوار مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ممتلئ بالمعلومات، مضيفا :«أنا أحب أحمد أبو الغيط، هو رجل دولة، وقارئ جيد، وموقفه ثابت خاصة بعد 2011، أحمد أبو الغيط يمتلك رؤية، كمان كان شايف حاجة بدري مكناش إحنا بنشوفها، كتاب شهادتي لأحمد أبو الغيط به العديد من المعلومات العامة ».

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع كسينجر



وأكمل: حوار أبو الغيط سيكشف خلاله تفاصيل لقائه مع كسينجر، والتهديدات التي قامت بها أمريكا يوم 7 أكتوبر لمصر، موضحًا أنه منذ 1956 وهناك تركيز على سيناء من قادة الكيان الصهيوني، سيناء هي الملاذ الآمن للكيان الصهيوني.

وأشار موسى، إلى أن أحمد أبو الغيط سيكشف خلال لقائه مع برنامج على مسئوليتي كافة التقارير الصادرة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عقب انتصار أكتوبر المجيد 73، مضيفًا: «إحنا سحقنا الكيان الصهيوني، رجعنا كل حتة في أرضنا، وحققنا الهدف من الحرب».