معلومات لأول مرة..حوار أبو الغيط مع أحمد موسى حول حرب أكتوبر.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن إجراء حوار مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الاثنين والثلاثاء المقلبين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية سيتحدث عن الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر"، لافتا: "لأول مرة يتحدث عن الدكتور أشرف مروان خلال الحوار، ويكشف دوره الحقيقي الذي كان يقوم به الدكتور أشرف مروان وخطة الخداع الاستراتيجي".

وأضاف: "يكشف في الحوار كواليس ساعات الحسم وأخطر اجتماع قبل الحرب بـ6 أيام وقرار المعركة، وسر تغيير موعد أول بيان صادر عن القوات المسلحة لحرب أكتوبر".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الحوار ممتد وممتع جدا على مدار يومين، وحوار لمدة 5 ساعات"، مضيفا: "أحمد أبو الغيط شاهد على حرب أكتوبر ويكشف مفاجأة حول الحرب".

