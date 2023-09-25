أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، آخر تطورات ملف الـ30 ألف معلم.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الكثير يرسل لي للاستفسار عن آخر تطورات ملف الـ30 ألف معلم"، موضحا: "بطمنكوا قريبا جدا هتسعموا أخبار سعيدة لحضراتكم".

أخبار سعيدة

وأضاف: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد والرئيس أما بيقول حاجه بينفذها"، مضيفا: "هناك أخبار سعيدة للغاية في ملف الـ30 ألف معلم، خلال الساعات القادمة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "يتم حاليا تجهيز شهادات المؤمنة والموثقة"، مؤكدا: "قريب جدا فيه أخبار سعيدة للغاية في ملف الـ30 ألف معلم".