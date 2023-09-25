أحمد موسى: أنا راجل واضح ومعنديش رغبة أمسك العصاية من النص.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على اتهام مذيع أمريكي لحكومة بايدن بمنعه من إجراء مقابلة مع بوتين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "أنا راجل واضح وموقفي بعلنه على الهواء، واللي بقوله مع ولادي هو اللي بقوله على الشاشة".

وأضاف "رأيي واضح جدا وصريح، ولا أمسك العصاية من النصف"، لافتا "الإعلامي الأمريكي مواقفه واضحة ومحددة"، مشددا على أن "الإعلام يجب أن يكون له رأي وموقف".



واستطرد أحمد موسى، إن من حقي أعبر عن رأيي ودعمي لأي شخص على حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مختتما «معنديش رغبة أمسك العصاية من النص، اللي بقالوا هنا بقاله مع أولادي، أنا أقول رأيي بكل حرية».

